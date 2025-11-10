deportes
TV Azteca transmitirá los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Una vez más y como ya es una costumbre, TV Azteca será la casa de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. La televisora del Ajusco confirmó que transmitirá todos los partidos de México

Santi Giménez con la nueva playera de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Fernando Campos
Selección Azteca
Una vez más y como ya es una costumbre, TV Azteca será la casa de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. La televisora del Ajusco confirmó que transmitirá todos los partidos de México durante la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, con un equipo de analistas y narradores de talla internacional.

Mikel Arriola revela avances en la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García encabezarán las narraciones, acompañados por las ya emblemáticas intervenciones de Jorge Campos, Zague, David Medrano, Carlos ‘El Warrior’ Guerrero, entre otros, quienes han sido parte fundamental del estilo único de FUT Azteca. Pero para esta edición, el equipo se refuerza con dos leyendas del futbol mundial: Iker Casillas y Jorge Valdano.

Iker, campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 y figura de TV Azteca en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, regresa para aportar su experiencia desde la portería y su visión privilegiada del juego. Por su parte, Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección de Argentina en México 1986 y reconocido por su análisis profundo y elegante, se suma, una vez más, para enriquecer las transmisiones con su perspectiva táctica y filosófica del futbol.

La cobertura de TV Azteca promete ser la más completa y entretenida, con un equipo que combina conocimiento, carisma y una conexión especial con la afición mexicana. Desde los estadios hasta los estudios, FUT Azteca llevará cada jugada, cada emoción y cada gol del conjunto Azteca con el sello que ha conquistado a millones de televidentes.

TV Azteca transmitira el Sorteo del Mundial 2026

Además, el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el esperado sorteo del Mundial 2026, donde se definirán los grupos y el camino de cada selección. TV Azteca también transmitirá este evento en vivo, con análisis previo y posterior para conocer a los rivales de México y anticipar los duelos más atractivos del torneo.

Con el Mundial cada vez más cerca, TV Azteca se prepara para ofrecer una cobertura inolvidable, con un equipo de ensueño y el compromiso de llevar el futbol a los hogares mexicanos con pasión, humor y calidad.

¡El Mundial 2026 se vive en TV Azteca, la casa del futbol!

Selección Mexicana
