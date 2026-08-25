Llegó como un desconocido al América, pero salió rumbo a España con 5 títulos en su palmarés

El Club América tuvo uno de los mejores momentos de su historia hace un par de años cuando, de la mano de jugadores como Álvaro Fidalgo, Henry Martín y Alejandro Zendejas, consiguió un histórico tricampeonato que ayudó a que el equipo llegara a 16 títulos oficiales.

Colectivamente, al América no le alcanza

Parte de lo anterior deriva, precisamente, del enorme impacto que significó la llegada de Álvaro Fidalgo, quien dicho sea de paso arribó al Club América de forma sorpresiva pero que abandonó el mismo como uno de los últimos grandes ídolos que la afición azulcrema tuvo.

¿Cómo fue el paso de Álvaro Fidalgo en América?

Pedido expresamente por Santiago Solari, Álvaro Fidalgo llegó al América procedente del Real Madrid Castilla de la segunda división de España en febrero del 2021, terminando su etapa en el equipo cinco años después y en medio de una de las historias individuales más importantes para el cuadro azulcrema.

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Y es que, rápidamente, el español pasó de ser un fichaje desconocido a convertirse en uno de los ejes del equipo más exitoso de la década hasta el momento, siendo fundamental en los campeonatos que el América obtuvo frente a Tigres, Cruz Azul y Rayados de Monterrey, respectivamente.

El cariño de Álvaro Fidalgo por América y la afición azteca fue tanta que, a inicios de este año, confirmó su carta como nacionalizado mexicano, mismo que le permitió formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego del paso que tuvo al Betis tras su enorme historia con el cuadro capitalino.

Estos fueron los números de Álvaro Fidalgo en América

Álvaro Fidalgo conquistó cinco títulos oficiales con el Club América, destacando el tricampeonato de la Liga BBVA MX, el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga BBVA MX en 2024. Además, concluyó su participación con 22 goles y 30 asistencias en 227 juegos disputados.