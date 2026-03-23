Si Club América no gana la Concachampions habrá este severo y doloroso castigo

No se descubre nada cuando se dice que el calendario del Club América podría poner en riesgo a André Jardine al frente del equipo, pues deberá definir si ingresa a la Liguilla del Clausura 2026 y también si consigue avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. En ese sentido, se dice que, si no gana la Concachampions, habrá un severo y doloroso castigo.

Jardine –que recibió la respuesta de Efraín Juárez– viene de perder contra Pumas UNAM en el clásico de la Jornada 12 y muchos creen que sus declaraciones dejaron ver que “dio por perdido” el Clausura 2026. En ese marco, lo que queda por jugar es la Concachampions y difícilmente la directiva perdone otro año sin títulos, por lo que el DT brasileño debe ganarla.

|Crédito: Club América

André Jardine estaría obligado a ganar la Concachampions para continuar en el Club América

De acuerdo a la información de Luis Palma, creador de contenido partidario del conjunto azulcrema, André Jardine debe ganar sí o sí la Concachampions 2026 o, caso contrario, será despedido del Club América. Todo esto, claro, dando por sentado que no conseguirá ganar el Clausura, donde en la actualidad ocupa la octava posición, muy lejos del líder, Chivas de Guadalajara.

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Nashville, el sorpresivo rival del Club América en la Concachampions 2026

En los cuartos de final, Club América enfrentará al Nashville SC, luego de que el equipo amarillo se impuso contra el Inter Miami de Lionel Messi por un empate 1-1, que lo benefició por la curiosa ley del “gol de visitante”. En ese contexto, deberá superar a este equipo en la semana del 7 y en la semana del 14 de abril.

Andre Soares Jardine head coach of America during the game Cruz Azul vs America, corresponding to Round 07 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 02, 2023.



Andre Soares Jardine Director Tecnico de America durante el partido Cruz Azul vs America, correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 02 de Septiembre de 2023.ember 02, 2023.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

El posible camino del Club América en la Concacaf Champions Cup 2026

En caso de superar al Nashville de la MLS, el siguiente rival de América en semifinales sale del ganador entre Tigres de la UANL y el Seattle Sounders de los Estados Unidos. En el otro lado del cuadro están Los Ángeles Galaxy, Toluca; Cruz Azul y LAFC. La gran final de la Concachampions será el próximo 30 de mayo.

