Chivas encabeza una lista en la que Club América va al último y los azulcremas infringirían una regla

Chivas está demostrando ser el equipo más sólido de todo el Clausura 2026. Marchan como únicos líderes de la tabla general de la Liga BBVA MX con 30 unidades y Gabriel Milito le ha dado una identidad al equipo que pocas veces se ha visto en el futbol mexicano. Como es de esperarse, los de Guadalajara también lideran la tabla de minutos respecto a la Regla de Menores, situación totalmente contraria a la que vive el Club América.

Finalizada la Jornada 12 del Clausura 2026, los dirigidos por el brasileño André Jardine se ubican en los puestos más bajos de la clasificación respecto a los minutos necesarios para cumplir con la Regla de Menores. Suman 881 minutos, ubicándose solamente por encima de Tigres, quienes acumulan 780. En estos momentos, el América está fuera de cumplir con la normativa a falta de cinco jornadas para que finalice la fase regular del torneo.

América aún no cumple con la Regla de Menores|Crédito: Club América

América corre el riesgo de ser sancionado

Cada equipo de la Liga BBVA MX debe sumar 1,170 minutos al finalizar la fase regular del Clausura 2026 para cumplir con la Regla de Menores. Teniendo en cuenta que el límite acumulativo de minutos por partido es de 225, América deberá gestionar su once titular para poder llegar a la cifra que establece el reglamento del futbol mexicano antes de la Liguilla. De lo contrario, podría recibir duras sanciones.

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Según el reglamento de la Liga BBVA MX, cualquier club que no cumpla con el número mínimo de minutos que señala la Regla, será sujeto a las siguientes sanciones:



Reducción de 3 puntos en la tabla general y en la tabla de cociente.

Reducción del 15% de los recursos entregados por derechos de formación.

Cabe destacar que Chivas ya cumplió con la normativa desde hace varias jornadas. Acumulan 2,558 minutos, siendo el equipo mexicano con mayor cantidad de juego brindado a futbolistas formados en su cantera.

Chivas ya cumplió con la Regla de Menores|Crédito: Chivas de Guadalajara

¿Qué es la Regla de Menores de la Liga BBVA MX?

La Regla de Menores de la Liga BBVA MX obliga a los 18 clubes participantes a sumar un mínimo de 1,170 minutos de juego con futbolistas mexicanos formados en México (MFM) nacidos a partir de 2003 durante la fase regular. Esta medida se creó con el objetivo de impulsar el talento juvenil dentro de México, sancionando a aquellas instituciones que no cumplan con la normativa.

Así va la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 12