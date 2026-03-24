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Álvaro Fidalgo no está en el Top 10 de mejores pagados del Betis y este es su verdadero salario

El nacionalizado mexicano gana más en España que con el Club América, pero no lidera la lista de los jugadores con mejores sueldos

Álvaro Fidalgo no está en el Top 10 de mejores pagados del Betis y este es su verdadero salario
Álvaro Fidalgo no está en el Top 10 de mejores pagados del Betis y este es su verdadero salario|@alvarofidalgo

Escrito por: José Alejandro | DR

Álvaro Fidalgo pasa por un buen momento futbolístico, pues después de tantos años logró jugar en la Primera División de España al llegar al Real Betis y está a punto de disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana al ser convocado para los partidos ante Portugal y Bélgica. Sin embargo, en su nuevo club no está en el Top-10 de los mejores pagados.

De acuerdo con el portal Capology, el nacionalizado mexicano se ubica en el lugar 13 de los mejores pagados del conjunto sevillano, con más de 2.7 millones de euros; es decir, 55.7 millones de pesos anuales, monto que pactó al firmar su contrato después de dejar al América a medio Clausura 2026 y fichar con Betis hasta verano de 2030.

Álvaro Fidalgo Betis
El nacionalizado mexicano se ubica en el lugar 13 de los mejores pagados en el Betis.|@alvarofidalgo

No obstante, el sueldo de Fidalgo puede crecer conforme a sus actuaciones, pues apenas lleva un par de meses en Betis, que tiene a grandes futbolistas, cuyo Top-10 de sueldos son los siguientes:

  1. Isco – 6.2 millones de euros
  2. Sofyan Amrabat – 6.2 millones de euros
  3. Antony – 6.2 millones de euros
  4. Giovani Lo Celso – 5.2 millones de euros
  5. Cucho Hernández – 4.1 millones de euros
  6. Junior Firpo – 3.7 millones de euros
  7. Pablo Fornals – 3.1 millones de euros
  8. Natan – 3.1 millones de euros
  9. Héctor Bellerín – 3.1 millones de euros
  10. Diego Llorente – 3.1 millones de euros

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¿Cuál era el salario de Álvaro Fidalgo en el América?

El seleccionado mexicano tenía un sueldo menor en Club América que ahora con Real Betis, pues según la plataforma Salary Sport, ganaba anualmente 1.1 millones de libras esterlinas, que en pesos mexicanos son 26.2 millones de pesos. Aunque cabe mencionar que aún faltan los bonos y premios que obtuvo a lo largo de su estancia, sobre todo por conquistar un tricampeonato de la Liga BBVA MX.

Este último reporte se actualizó en 2025 y en ese entonces se ubicaba como el cuarto mejor pagado, solo por detrás de Erick “Chiquito” Sánchez, Alejandro Zendejas y Allan Saint-Maximin, quien solo duró poco más de un semestre con el conjunto azulcrema.

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