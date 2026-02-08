Valencia vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 23 de LaLiga de España;marcador online

La Jornada 23 de LaLiga presenta el duelo Valencia vs Real Madrid, este domingo 8 de febrero de 2026 en el histórico Estadio de Mestalla. El encuentro enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos.

Los Murciélagos llegan al compromiso en la posición 16 de la tabla con 23 puntos, apenas por encima de la zona de descenso. El equipo dirigido por Rubén Baraja necesita reaccionar tras caer en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club. Mestalla será clave, pues el Valencia ha logrado complicar al Real Madrid en varias de sus últimas visitas.

Por su parte, el Real Madrid busca mantenerse en la persecución del Barcelona, líder del torneo. Los merengues llegan con confianza luego de vencer al Rayo Vallecano en la jornada anterior. Con figuras como Kylian Mbappé, Federico Valverde y Eduardo Camavinga, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa intentará imponer su jerarquía en un estadio históricamente complicado.

Horario y dónde juegan Valencia vs Real Madrid de hoy 8 de febrero 2026

14:0o horas tiempo del centro de México

Estadio de Mestalla casa del Valencia

Pronóstico del Valencia vs Real Madrid 8 de febrero 2026

Favorito: Real Madrid parte con ventaja clara por su momento y calidad individual.

Valencia en casa: Mestalla suele complicar a los grandes, pero el mal momento del equipo limita sus opciones.

Apuesta sugerida: Victoria del Real Madrid y más de 2.5 goles en el partido, con ambos equipos anotando.

Resultado probable: Real Madrid 3-1 Valencia, con Mbappé como protagonista

