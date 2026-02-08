Conoce a los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa

Obed Vargas puso el ejemplo de pelea que muchos juveniles mexicanos están concretando para cumplir sus sueños, pese a las complicaciones existentes para emigrar en el presente. Por ello, es un ejercicio muy interesante saber quiénes son los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa. En este caso, tomando en cuenta los ejemplos de la era moderna.

¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que salieron más jóvenes a Europa?

Cada caso de los mencionados es bastante particular, pues pelearon por el sueño europeo en contextos distintos. Algunos ni siquiera debutaron en primera división en México y otros se argumenta que vivieron procesos adelantados y por eso no funcionaron sus salidas. Sin embargo, estos son los casos de juveniles que emigraron a Europa muy jóvenes.

Joao Maleck - 19 años

Omar Govea - 19 años

Héctor Moreno - 19 años

Jonathan dos Santos - 19 años

Santi Muñoz - 19 años

César Garza - 19 años

Stephano Carrillo - 18 años

Diego Lainez - 18 años

Alejandro Gómez - 18 años

Jesús Alcantar - 18 años

Raúl Gudiño - 18 años

Eugenio Pizzuto - 18 años

Marcelo Flores - 17 años

Carlos Vela - 16 años

Gio dos Santos - 16 años

De estos casos, los más recordados son los de Gio y Carlos Vela, que fueron campeones del mundo en la categoría Sub-17 y forjaron su camino directamente en España. Mientras que destacan otros como Héctor Moreno, quien se fue bastante joven y concretó una carrera de envidia en el viejo continente.

¿Qué futbolistas mexicanos salieron a Europa en el mercado invernal?

Algo que resultó bastante curioso es la cantidad de futbolistas aztecas que dieron el salto al viejo continente. En circunstancias distintas e incluso con un regreso de por medio, estos son los 4 connacionales que ya juegan en Europa.