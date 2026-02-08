Conoce a los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa
Europa es el destino al que muchos aspiran para lograr el gran objetivo, sin embargo a qué edad se fueron los referentes nacionales. Este es el listado.
Obed Vargas puso el ejemplo de pelea que muchos juveniles mexicanos están concretando para cumplir sus sueños, pese a las complicaciones existentes para emigrar en el presente. Por ello, es un ejercicio muy interesante saber quiénes son los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa. En este caso, tomando en cuenta los ejemplos de la era moderna.
Seattle Seahawks vs New England Patriots ver EN VIVO y GRATIS Super Bowl LX 2026, gran final de la NFL
¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que salieron más jóvenes a Europa?
Cada caso de los mencionados es bastante particular, pues pelearon por el sueño europeo en contextos distintos. Algunos ni siquiera debutaron en primera división en México y otros se argumenta que vivieron procesos adelantados y por eso no funcionaron sus salidas. Sin embargo, estos son los casos de juveniles que emigraron a Europa muy jóvenes.
- Joao Maleck - 19 años
- Omar Govea - 19 años
- Héctor Moreno - 19 años
- Jonathan dos Santos - 19 años
- Santi Muñoz - 19 años
- César Garza - 19 años
- Stephano Carrillo - 18 años
- Diego Lainez - 18 años
- Alejandro Gómez - 18 años
- Jesús Alcantar - 18 años
- Raúl Gudiño - 18 años
- Eugenio Pizzuto - 18 años
- Marcelo Flores - 17 años
- Carlos Vela - 16 años
- Gio dos Santos - 16 años
De estos casos, los más recordados son los de Gio y Carlos Vela, que fueron campeones del mundo en la categoría Sub-17 y forjaron su camino directamente en España. Mientras que destacan otros como Héctor Moreno, quien se fue bastante joven y concretó una carrera de envidia en el viejo continente.
@jovenesfutbolistasmx1 Solo Gio Dos Santos tuvo el nivel de Gilberto Mora a esa edad… #futbolmexicano #miseleccionmx #seleccionmexicana ♬ original sound - JOVENESFUTMX
¿Qué futbolistas mexicanos salieron a Europa en el mercado invernal?
Algo que resultó bastante curioso es la cantidad de futbolistas aztecas que dieron el salto al viejo continente. En circunstancias distintas e incluso con un regreso de por medio, estos son los 4 connacionales que ya juegan en Europa.
- Álvaro Fidalgo - Recién naturalizado, el Maguito llegó al Betis con la intención de competir en el más alto nivel.
- Obed Vargas - Cumpliendo el sueño de llegar al Atleti, el mexicano buscará la consolidación como uno de los talentos más importantes de la nueva generación.
- Aldahir Valenzuela - El explosivo volante ofensivo de Rayados probará suerte en el Dundee, firmando por todo el 2026.
- Jorge Sánchez - El lateral mexicano decidió volver a Europa para pelear por ser el titular de México en la próxima Copa Mundial de la FIFA.