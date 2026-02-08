logo deportes horizontal
Conoce a los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa

Europa es el destino al que muchos aspiran para lograr el gran objetivo, sin embargo a qué edad se fueron los referentes nacionales. Este es el listado.

|Crédito: Instagram - @diego_lainez y @jesustecatitoc.
Notas,
Internacional

Escrito por:  Pablo García - Marktube

Obed Vargas puso el ejemplo de pelea que muchos juveniles mexicanos están concretando para cumplir sus sueños, pese a las complicaciones existentes para emigrar en el presente. Por ello, es un ejercicio muy interesante saber quiénes son los futbolistas mexicanos que se fueron más jóvenes a Europa. En este caso, tomando en cuenta los ejemplos de la era moderna.

Seattle Seahawks vs New England Patriots ver EN VIVO y GRATIS Super Bowl LX 2026, gran final de la NFL

¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que salieron más jóvenes a Europa?

Cada caso de los mencionados es bastante particular, pues pelearon por el sueño europeo en contextos distintos. Algunos ni siquiera debutaron en primera división en México y otros se argumenta que vivieron procesos adelantados y por eso no funcionaron sus salidas. Sin embargo, estos son los casos de juveniles que emigraron a Europa muy jóvenes.

  • Joao Maleck - 19 años
  • Omar Govea - 19 años
  • Héctor Moreno - 19 años
  • Jonathan dos Santos - 19 años
  • Santi Muñoz - 19 años
  • César Garza - 19 años
  • Stephano Carrillo - 18 años
  • Diego Lainez - 18 años
  • Alejandro Gómez - 18 años
  • Jesús Alcantar - 18 años
  • Raúl Gudiño - 18 años
  • Eugenio Pizzuto - 18 años
  • Marcelo Flores - 17 años
  • Carlos Vela - 16 años
  • Gio dos Santos - 16 años

De estos casos, los más recordados son los de Gio y Carlos Vela, que fueron campeones del mundo en la categoría Sub-17 y forjaron su camino directamente en España. Mientras que destacan otros como Héctor Moreno, quien se fue bastante joven y concretó una carrera de envidia en el viejo continente.

¿Qué futbolistas mexicanos salieron a Europa en el mercado invernal?

Algo que resultó bastante curioso es la cantidad de futbolistas aztecas que dieron el salto al viejo continente. En circunstancias distintas e incluso con un regreso de por medio, estos son los 4 connacionales que ya juegan en Europa.

  • Álvaro Fidalgo - Recién naturalizado, el Maguito llegó al Betis con la intención de competir en el más alto nivel. 
  • Obed Vargas - Cumpliendo el sueño de llegar al Atleti, el mexicano buscará la consolidación como uno de los talentos más importantes de la nueva generación.
  • Aldahir Valenzuela - El explosivo volante ofensivo de Rayados probará suerte en el Dundee, firmando por todo el 2026.
  • Jorge Sánchez - El lateral mexicano decidió volver a Europa para pelear por ser el titular de México en la próxima Copa Mundial de la FIFA.
