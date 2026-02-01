Álvaro Fidalgo sobre jugar con la Selección Mexicana: La puerta está abierta

El mediocampista de nacimiento español Álvaro Fidalgo cumplirá cinco años de residencia en México este lunes 2 de febrero, lo que lo convierte en elegible para representar a la Selección Mexicana según los criterios de la FIFA. La noticia llega justo en el marco de su despedida del América, donde ofreció una emotiva conferencia de prensa antes de partir rumbo a España para unirse al Real Betis de Sevilla.

¿Álvaro Fidalgo ya puede ser elegible para la Selección Mexicana?

Durante la conferencia, el mediocampista español fue cuestionado sobre si dejaría abierta la puerta para una futura convocatoria al conjunto Azteca, especialmente pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Su respuesta fue clara, aunque cargada de matices:

“Soy mexicano, una de las cosas después de estos cinco años de estar aquí. Soy español, soy mexicano, la puerta abierta está. No sé bien cómo está la situación de los tiempos, nunca se trató de eso, no lo sé, veremos. Hoy no es un día para pensar en todas esas cosas. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país”, señaló.

Álvaro Fidalgo: Un referente en América

Fidalgo llegó al América en 2021 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mediocampo. Con el conjunto azulcrema conquistó tres títulos de Liga BBVA MX y se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega y calidad técnica. Su estilo de juego, basado en la visión, el control y la distribución precisa, lo convirtió en un referente del equipo y en uno de los extranjeros más destacados de la última década en el futbol mexicano.

La posibilidad de que Álvaro Fidalgo vista la camiseta de México abre un debate interesante. Por un lado, su calidad y experiencia podrían aportar al equipo azteca en un Mundial histórico que se jugará en casa. Por otro, algunos sectores consideran que la Selección Mexicana debe priorizar a futbolistas nacidos en el país. Lo cierto es que, con cinco años de residencia, el mediocampista cumple con los requisitos de elegibilidad y su disposición a escuchar una convocatoria mantiene viva la expectativa.

