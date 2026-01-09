Álvaro Fidalgo ya tiene su camino bien decidido y fue Jardine quien filtró todos los planes

Por más que todos en Club América piensan en el debut en el Clausura 2026, en los despachos están preocupados por definir las últimas altas y bajas del mercado , así como resolver la situación de ciertos futbolistas del plantel. Justamente en ese apartado aparecía Álvaro Fidalgo, pero unas declaraciones recientes de André Jardine despejaron las dudas.

En los últimos meses, los rumores sobre una posible salida del español naturalizado mexicano de las Águilas tomaron fuerzas y diversos reportes aseguraban que su futuro podía estar lejos de Coapa, más precisamente en el futbol europeo. Tras varias especulaciones, el entrenador americanista aclaró el panorama en rueda de prensa.

|Instagram @alvarofidalgo

¿Qué ocurrirá con Álvaro Fidalgo en América, según André Jardine?

En diálogo con los medios, Jardine fue directo al ser consultado por el futuro a corto plazo del Maguito. "Él sabe que para lograr cualquier objetivo que tenga en su cabeza, ya sea jugar en la Selección, irse a Europa u otra cosa, tiene que estar bien en este club", remarcó el estratega brasileño.

"Debe acercarse a su mejor versión", indicó el DT y añadió: "Las sensaciones que tenemos con el son las mejores posibles. Seguramente veremos una gran versión suya ante Tijuana". El equipo azulcrema debutará en el Clausura 2026 este viernes ante los Xolos y Fidalgo se perfila como titular.

TE PUEDE INTERESAR:



Respecto al estreno de las Águilas en la Liga BBVA MX en 2026, Jardine se mostró optimista. "Es un inicio de torneo con grandes objetivos y expectativas altas. Lo importante es construir el camino desde el primer partido y crecer juntos jornada a jornada", determinó.

El estreno del América de Jardine en el Clausura, con Fidalgo a disposición

Club América se estrenará en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este viernes 9 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Sus rivales serán los Xolos de Tijuana y el escenario el Estadio Caliente.