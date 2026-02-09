Dejó al Club América en pleno Clausura 2026 y hoy demuestra su gran nivel ante un gigante de Europa

Tal como pasó con un ex jugador de Club América que hoy brilla en Argentina , hay un futbolista que se marchó en pleno Clausura 2026 y que rápidamente se ha transformado en alguien muy importante para su nuevo equipo en Europa y demostró su gran nivel ante un gigante del viejo continente en el último partido que disputó en su nueva institución.

Aunque volverá mucho antes de lo pensado a la casa del América, Álvaro Fidalgo está disfrutando de su llegada al Real Betis de España. De hecho, el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini está contento con él y lo pusieron como titular en la victoria 1-0 frente al Atlético de Madrid en LaLiga de España. Y brilló a pesar de que su rival es un gigante de Europa.

|MEXSPORT

Así fue el partido de Álvaro Fidalgo en Real Betis frente al Atlético Madrid

De acuerdo a los expertos en estadísticas, Álvaro Fidalgo jugó 87’ en la victoria de Betis sobre Atlético de Madrid de 1-0 en LaLiga. Fueron 34 de 36 pases precisos (94%), 1 de 2 regates completados, 2 contribuciones defensivas, 2 despejes, una recuperación, 2 duelos en el suelo ganado y un duelo aéreo.

TE PUEDE INTERESAR:



Con este buen resultado del conjunto del ex jugador del Club América, Betis suma 38 puntos tras 23 fechas y se coloca en la 5ª posición de la tabla de clasificación de La Liga de España. De este modo, el ex jugador de las Águilas de Coapa está en un muy buen equipo y es fundamental cómo está creciendo su carrera a sus 28 años.

Álvaro Fidalgo con el Betis|X: @RealBetis

Los números de Álvaro Fidalgo en el Club América

El mediocentro brilla en Europa pero ya supo triunfar en México. De acuerdo a los datos que mostró BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, los números de Álvaro Fidalgo en el Club América fueron los siguientes: