Álvaro Fidalgo volverá mucho antes de lo pensando a la casa del Club América y sorprende a todos

Mientras que los aficionados del Club América no dejan de sorprenderse con las palabras de Raphael Veiga para Álvaro Fidalgo , lo cierto es que recientemente llegó una noticia que muchos esperaban saber sobre el mediocentro de 28 años que ahora juega en el Real Betis de La Liga de España. Resulta que regresaría a la casa de las Águilas antes de lo previsto.

Más allá de que el debut de Fidalgo en Betis fue un fracaso , lo cierto es que se espera que su transferencia a Europa sea muy positiva para uno de los héroes del tricampeonato del América. Claro, es que el español se nacionalizó mexicano y puede jugar para la Selección Nacional de México la Copa Mundial de la FIFA 2026 y así volver al Estadio Azteca (ahora Banorte).

Álvaro Fidalgo está a solo 4 meses de regresar a la casa del Club América

El histórico Estadio Azteca (renombrado “Banorte” por patrocinio y “Estadio Ciudad de México” para el Mundial 2026) es la casa del Club América desde hace mucho tiempo. Tras mucho tiempo jugando allí, finalmente Fidalgo podría volver a pisar ese campo de juego si Javier Aguirre lo considera dentro de la lista de convocados para el Mundial.

Álvaro Fidalgo está apto para jugar en la Selección Nacional de México

Tras su salida del América, apenas días después se confirmó que Fidalgo había cumplido con los requisitos para hacer el cambio de federación (permanecer 5 años en el país), que los cumplió con lo justo. Resulta que el “Maguito” ha completado el famoso one-time-switch de España a México para representar al conjunto azteca.

Pese a que supo jugar para la selección de España Sub-17, finalmente el futbolista naturalizado mexicano representará al combinado tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre y cuando el “Vasco” Aguirre considere que cumple con las necesidades de México para ser convocado.

Las estadísticas de Álvaro Fidalgo en Club América

Fidalgo estuvo 5 años en el Nido de Coapa. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Álvaro Fidalgo en Club América fueron estos: