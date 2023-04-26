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Hay amargura en Tigres por el resultado ante el León

A pesar de darle la vuelta al marcador en la semfinal de ida de la Concachampions, en Tigres lamentan que el club Esmeralda haya anotado en calidad de visitante

2-1. Tigres vence a León y toma ventaja en la semifinal de la Concacaf
Los jugadores de Tigres celebran un gol ante León, durante el partido de ida correspondiente a la semifinal de la liga de campeones de CONCACAF, disputado en el estadio Universitario de Monterrey.|MIGUELSIERRA/EFE

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Los Tigres remontaron un gol en contra y ganaron 2-1 a León en el partido de ida correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, el resultado dejó insatisfacción en el club universitario, pues consideran que pudieron haberle puesto un punto final a la serie de haber mostrado mayor contundencia.

"El ideal hubiera sido que no nos hicieran gol, pero el resultado permite ir a León con dos posibilidades, el empate o el triunfo y el equipo está bien", dijo el entrenador Robert Dante Siboldi al término del partido.

"Fue un gran partido, lo disfruté muchísimo, fue de ida y vuelta ante un gran rival que viene con una idea de juego definida; lo importante era ganar", añadió el uruguayo.

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Sebastián Córdoba anota, pero no se conforma

Por su parte, uno de los autores de los goles, el atacante Sebastián Córdova, hizo coro de las palabras de su técnico y aseguro que salieron del campo con un sentimiento de impotencia por permitir al rival anotar un gol de vestidor, al minuto 6, producto de una desatención.

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"Creo que debimos llevarnos un poco más de ventaja. El segundo tiempo tuvimos para conseguirlo y no fuimos contundentes. Nos queda esa espinita y tenemos que resolverlo allá, no hay de otra", dijo en la entrevista que le hicieron al finalizar el partido.

La serie se definirá el 3 de mayo en el Estadio Nou Camp del Club León.

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