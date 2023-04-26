Tigres derrota a León en el juego de ida | Semifinales Concachampions

TIGRES GANA EL PARTIDO

El conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi sacó ventaja en la eliminatoria Tigres vs León en el juego de ida de las semifinales de la CONCACAF Champions League.

GOL DE TIGRES

Luis Quiñones consigue el gol de la voltereta contra León en la semifinal de la Concachampions; al minuto 45+3.

GOL DE TIGRES

Sebastián Córdova empató el juego de ida de la semifinales de la Concachampions sobre el final del primer tiempo; al minuto 45.

GOL DE LEÓN

Victor Dávila abre el marcador en el Estadio Universitario en la Semifinal de la Concachampions Tigres vs León; al minuto 6.

En inglés también es un golazo 🦁🙌🏻🔥



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ARRANCA EL PARTIDO

Rueda el balón en el Estadio Universitario para el juego de ida de la semifinal Tigres vs León de la CONCACAF Champions League.

El Estadio Universitario será testigo del enfrentamiento entre Tigres vs León, correspondiente a las Semifinales de la Concachampions. El juego entre Los Felinos y Los Panzasverdes será uno de los dos duelos en busca de los finalistas de la Confederación de América del Norte.

Previa Tigres vs León | Semifinales Concachampions

En los compromisos recientes, Los Felinos tienen la ventaja de triunfos ante Los Panzasverdes: de los últimos 10 partidos entre los clubes, Tigres ha ganado tres, León uno, además de seis empates.

La última victoria de Los Felinos, en casa, contra Los Panzasverdes fue en la jornada uno del torneo Clausura 2021; mientras que el triunfo más reciente de León ante Tigres fue en la fecha 14 del Apertura 2022.

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¿Cómo llegan los equipos?

Tigres, tras ganar contra Puebla en su partido anterior del torneo Clausura 2023, tratará de seguir en la senda de la victoria contra León en la ida de las semifinales de la Concachampions; además, ocupan uno de los puestos del repechaje en el presente semestre del futbol mexicano. En la fase de cuartos de final vencieron a Motagua.

Por su parte, León llega como uno de los equipos sorpresa del torneo Clausura 2023 bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón: se ubican en la sexta posición y con la posibilidad de clasificar de manera directa a la liguilla. En la fase de cuartos de final vencieron a Violette.

Jugadores a seguir

Por parte de Los Felinos, las miradas se la robará su delantera. Luis Quiñones, André-Pierre Gignac y Jesús Angulo, quienes se han combinado para cinco goles de Tigres en la CONCACAF Champions League, son los jugadores a seguir para el conjunto local.

Mientras que en la visita, la atención se centrará en jugadores como Victor Dávila, Lucas Di Yorio y Ángel Mena, quienes se han combinado para 10 de los goles a favor que tienen Los Panzasverdes en la CONCACAF Champions League.

Alineaciones Tigres vs León | Semifinales Concachampions

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Samir Caetano, Igor Lichnovsky y Javier Aquino

Mediocampistas: Rafael Carioca, Guido Pizarro, Sebastián Córdova, Fernando Gorriarán y Luis Quiñones

Delanteros: André-Pierre Gignac

Director Técnico: Robert Dante Siboldi

Alineación de León

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Osvaldo Rodríguez, Adonis Frías, Stiven Barreiro y Iván Moreno

Mediocampistas: Elías Hernández, Fidel Ambriz, Lucas Romero y Ángel Mena

Delanteros: Lucas Di Yorio y Victor Dávila

Director Técnico: Nicolás Larcamón