Tigres derrota a León en el juego de ida | Semifinales Concachampions
En un partido donde León abrió el marcador, Tigres terminó con la victoria en el Estadio Universitario en el juego de ida de la semifinales de la Concachampions
TIGRES GANA EL PARTIDO
El conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi sacó ventaja en la eliminatoria Tigres vs León en el juego de ida de las semifinales de la CONCACAF Champions League.
¡Remontada y triunfo en la ida de las Semifinales de @TheChampions! #SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/K73sNKZyvl— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 26, 2023
GOL DE TIGRES
Luis Quiñones consigue el gol de la voltereta contra León en la semifinal de la Concachampions; al minuto 45+3.
2️⃣3️⃣ pic.twitter.com/VK6KSQtETw— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 26, 2023
GOL DE TIGRES
Sebastián Córdova empató el juego de ida de la semifinales de la Concachampions sobre el final del primer tiempo; al minuto 45.
𝓢𝓮𝓫𝓪𝓼. ✍️ pic.twitter.com/1MbO74reQn— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 26, 2023
GOL DE LEÓN
Victor Dávila abre el marcador en el Estadio Universitario en la Semifinal de la Concachampions Tigres vs León; al minuto 6.
En inglés también es un golazo 🦁🙌🏻🔥— Club León 🕊 (@clubleonfc) April 26, 2023
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ARRANCA EL PARTIDO
Rueda el balón en el Estadio Universitario para el juego de ida de la semifinal Tigres vs León de la CONCACAF Champions League.
¡Arranca la semifinal de @TheChampions! 🦁 pic.twitter.com/V5v2dPsYlH— Club León 🕊 (@clubleonfc) April 26, 2023
El Estadio Universitario será testigo del enfrentamiento entre Tigres vs León, correspondiente a las Semifinales de la Concachampions. El juego entre Los Felinos y Los Panzasverdes será uno de los dos duelos en busca de los finalistas de la Confederación de América del Norte.
Previa Tigres vs León | Semifinales Concachampions
En los compromisos recientes, Los Felinos tienen la ventaja de triunfos ante Los Panzasverdes: de los últimos 10 partidos entre los clubes, Tigres ha ganado tres, León uno, además de seis empates.
La última victoria de Los Felinos, en casa, contra Los Panzasverdes fue en la jornada uno del torneo Clausura 2021; mientras que el triunfo más reciente de León ante Tigres fue en la fecha 14 del Apertura 2022.
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¿Cómo llegan los equipos?
Tigres, tras ganar contra Puebla en su partido anterior del torneo Clausura 2023, tratará de seguir en la senda de la victoria contra León en la ida de las semifinales de la Concachampions; además, ocupan uno de los puestos del repechaje en el presente semestre del futbol mexicano. En la fase de cuartos de final vencieron a Motagua.
Por su parte, León llega como uno de los equipos sorpresa del torneo Clausura 2023 bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón: se ubican en la sexta posición y con la posibilidad de clasificar de manera directa a la liguilla. En la fase de cuartos de final vencieron a Violette.
Jugadores a seguir
Por parte de Los Felinos, las miradas se la robará su delantera. Luis Quiñones, André-Pierre Gignac y Jesús Angulo, quienes se han combinado para cinco goles de Tigres en la CONCACAF Champions League, son los jugadores a seguir para el conjunto local.
Mientras que en la visita, la atención se centrará en jugadores como Victor Dávila, Lucas Di Yorio y Ángel Mena, quienes se han combinado para 10 de los goles a favor que tienen Los Panzasverdes en la CONCACAF Champions League.
Alineaciones Tigres vs León | Semifinales Concachampions
Alineación de Tigres
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas: Jesús Angulo, Samir Caetano, Igor Lichnovsky y Javier Aquino
Mediocampistas: Rafael Carioca, Guido Pizarro, Sebastián Córdova, Fernando Gorriarán y Luis Quiñones
Delanteros: André-Pierre Gignac
Director Técnico: Robert Dante Siboldi
Mi equipo. pic.twitter.com/jwmXcu4Em1— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) April 26, 2023
Alineación de León
Portero: Rodolfo Cota
Defensas: Osvaldo Rodríguez, Adonis Frías, Stiven Barreiro y Iván Moreno
Mediocampistas: Elías Hernández, Fidel Ambriz, Lucas Romero y Ángel Mena
Delanteros: Lucas Di Yorio y Victor Dávila
Director Técnico: Nicolás Larcamón
A LA CANCHA#LaFiera sale al campo, calentamiento y listos para el partido. Hoy se juega la ida de la semifinal.#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/uhI3XilutT— Club León 🕊 (@clubleonfc) April 26, 2023