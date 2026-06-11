ÚLTIMA HORA: Cruz Azul buscaría a mexicano en Europa que quedó FUERA del Mundial para reforzarse en Apertura 2026

Cruz Azul no se conforma y quiere extender su dominio absoluto en la Liga BBVA MX. Tras coronarse en la reciente Liguilla, la directiva de La Máquina ya planea el siguiente torneo con la misión de conseguir el ansiado bicampeonato. Para ello, el equipo dirigido por Joel Huiqui tiene en la mira a dos figuras mexicanas que militan en el viejo continente para blindar su defensiva.

De acuerdo con los últimos reportes, el conjunto celeste estaría sumamente interesado en hacerse con los servicios de Julián Arauj, ell objetivo de la directiva es que el zaguero llegue a reforzar la banda izquierda del equipo.

Actualmente, la carta del jugador le pertenece al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, aunque se encuentra a préstamo con el Celtic de Escocia, equipo con el que recientemente levantó la mano, ganándose los reflectores por sus buenas actuaciones. De acuerdo con el sitio especializado en economía deportiva, Tranfermarkt, el costo de la carta del defensor mexicano ronda cera de los ocho millones de euros.

Te puede interesar: OFICIAL: Los equipos que transmitirá TV Azteca para el Apertura 2026

El otro mexicano que llegaría a La Máquina

Las sorpresas y los movimientos en La Noria no terminarían ahí. Según los mismos reportes, Cruz Azul buscaría cerrar el espectacular regreso de César Montes al futbol mexicano tras su paso por el futbol de Rusia.

Esta agresiva operación en el mercado de fichajes se daría como una respuesta directa a la posible salida de Gonzalo Piovi, quien tendría fuertes opciones de emigrar a la MLS en las próximas semanas. Ante esta inminente baja, La Máquina no quiere dejar espacios vacíos en su esquema defensivo y ve en el "Cachorro" al líder ideal para mantener la solidez en la zaga central.

Te puede interesar: México vs Sudáfrica: Link libre y GRATIS para ver transmisión partido de inauguración Mundial 2026 en internet por TV Azteca

El debut de Cruz Azul en el Apertura 2026

El camino del cuadro cementero en la defensa de su corona iniciará de manera oficial el próximo 17 de julio, cuando enfrenten al Atlético de San Luis.

El esperado debut en el Torneo Apertura 2026 se llevará a cabo desde la cancha del Estadio Libertad Financiera, donde los pupilos de Joel Huiqui saltarán en busca de sus primeros tres puntos del semestre para encarrilarse rumbo al bicampeonato.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Posponen partido de Inglaterra vs Costa Rica a horas del Mundial 2026