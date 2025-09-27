Diferencia abismal; América ha ganado 13 títulos desde el último campeonato de Pumas en 2011

Restan solo horas para que se lleve a cabo el auténtico Clásico Capitalino, un duelo que enfrenta a dos de los considerados grandes del futbol mexicano. Curiosamente, el presente y pasado de América y Pumas es totalmente distinto, al menos, desde el último campeonato de los del Pedregal en el 2011.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Y es que, en los últimos 14 años, la diferencia en cuanto a campeonatos se refiere entre una institución a otra ha crecido de manera espectacular, pues mientras Pumas no ha obtenido ningún título nacional o internacional, el Club América se ha hecho con 13 de estos. ¿Quieres conocer más información al respecto?

¿Cuántos títulos ha ganado América en relación a Pumas desde el 2011?

El último campeonato de Pumas se dio en el ya lejano 2011, cuando obtuvieron el título en el Olímpico Universitario al vencer a Monarcas Morelia. A partir de ahí, el cuadro de la capital del país no ha vuelto a levantar ningún trofeo, contrario a los 13 que su próximo rival, el América, ha tenido la dicha de conquistar.

Te puede interesar: ¿Quién fue el compañero del Chicharito Hernández que reveló tener problemas con el alcohol?

Te puede interesar: ¿Cuántos puntos necesitan Chivas y Pumas para acceder a la Liguilla directa?

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! 🔝



¡HOY ES EL CLÁSICO CAPITALINO! 💪



¡HOY VAMOS JUNTOS! 💙🦅💛 pic.twitter.com/dScvipfACQ — Club América (@ClubAmerica) September 27, 2025

Y es que, en los últimos años, los de Coapa han registrado seis títulos de Liga, uno de Copa BBVA MX, una Supercopa MX, dos Campeón de Campeones, una Campeones Cup y dos Concachampions para sumar 13 campeonatos por los cero que, en el mismo tiempo, su rival ha obtenido.

¿Pumas no ha alcanzado ninguna final en este periodo de tiempo?

A pesar de los contratiempos, Pumas puede presumir haber alcanzado dos finales de Liga BBVA MX, así como una final de Concachampions. Desafortunadamente para su causa, en cada una de estas cayeron ante los Tigres de la UANL, los Esmeraldas del León y Seattle Sounders, respectivamente hablando.

Intensidad y garra de cara al Clásico Capitalino 🔥⚽️🐾



Conscientes de lo que somos y preparados para el próximo reto 👊🏽

¡Vamos, Pumas! #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hcoJw9AiEQ — PUMAS (@PumasMX) September 27, 2025

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será el Clásico Capitalino?

El Clásico Capitalino del futbol mexicano se roba las miradas de la Jornada 10, correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El encuentro se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en punto de las 21:05 horas en la cancha del Ciudad de los Deportes, también conocido como Azulgrana o Azulcrema.