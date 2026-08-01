América lo congeló por querer irse a Europa y ahora busca equipo

Club América se enfrentará este domingo a Santos Laguna en la jornada 3, para después hacer un parón en el Apertura 2026 para disputar la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Pese a que apenas cuenta con un refuerzo, meses antes congeló a uno de sus futbolistas por querer irse a Europa y hoy es agente libre, aunque todavía busca equipo.

Ralph Orquin era considerado la nueva promesa de las Águilas, pero ante las nulas oportunidades se fue a préstamo a Juárez, donde la reventó y regresó al equipo que lo vio nacer. Sin embargo, ya no pudo jugar más, ni siquiera en las categorías menores, por negarse a renovar contrato con las Águilas.

Ralph Orquin ya no pudo jugar más, ni siquiera en las categorías menores, por negarse a renovar contrato con las Águilas.|@ralphorquin

De refuerzo a ser congelado: Orquin

El lateral izquierdo estuvo poco más de un año a préstamo en Juárez, donde tuvo más minutos y pudo destacar. Gracias a sus grandes actuaciones, el conjunto azulcrema lo regresó y presentó como uno de los refuerzos en verano de 2025. Incluso, André Jardine lo utilizó en los primeros partidos.

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La relación entre la directiva y el jugador se fracturó previo al arranque del Clausura 2026, ya que el futbolista se negó a renovar contrato con el club. Lo anterior, ya que su objetivo es jugar en Europa, por lo que de momento está en búsqueda de oportunidades en un equipo del viejo continente.

El castigo de Club América a Orquin

El conjunto azulcrema congeló a Ralph, incluso en las categorías menores, pues en el último semestre no disputó ni un solo minuto. Durante el Apertura 2025, el futbolista de 23 años solo jugó 2 partidos con la Sub-21. Mientras que su último encuentro con el primer equipo fue el 11 de julio del año pasado.

Actualmente, Orquin quedó como agente libre tras su término de contrato con las Águilas, aunque de momento sigue sin conseguir club, ya que su anhelo es continuar su carrera en el viejo continente.