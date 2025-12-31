América se durmió y otro club fichó a una estrella que querían en Coapa... y ¡baratísimo!

A la hora de confeccionar un plantel, es importante aprovechar las oportunidades de mercado, dado que no abundan y pueden ser determinantes. Eso fue exactamente lo que no consiguió hacer la dirigencia del América con el caso de Jacob Shaffelburg, futbolista que estuvo en el radar azulcrema , y que recientemente se sumó a otro equipo a un precio irrisorio.

El nombre del extremo canadiense sonó con fuerza en Coapa a mediados de este año, cuando existía la posibilidad real de que Brian Rodríguez saliera del club (algo que finalmente no ocurrió). Diversos reportes, entre ellos de medios especializados en la MLS, colocaban a Shaffelburg como una alternativa viable por su velocidad, desequilibrio y proyección.

Tras acabar su participación en el Apertura 2025, muchos esperaban que las Águilas volvieran a la carga por Shaffelbur. Sin embargo, otro club se movió con mayor rapidez: Los Angeles Football Club. Según reporto Diario Olé, la franquicia californiana cerró la operación con Nashville SC y se quedó con el futbolista por apenas un millón de dólares (en dos pagos)

Apodado como "El Lionel Messi Marítimo", Shaffelbur es un extremo de 26 años que destacó de forma notoria en la última temporada de la MLS con Nashville y en la Copa América 2024 con Canadá. Según Transfermarkt, su valoración es de 4 millones de euros, lo que hace que la operación de LAFC sea aún más impresionante, al sacarlo por menos de la mitad.

Un fichaje que pudo encajar perfecto en Coapa

Olé aseguró que LAFC pagará los 500 mil dólares iniciales en 2026 y los otros recién en 2027, lo que convirtió la negociación en una auténtica oportunidad de mercado. Nashville, incluso, se reservó un porcentaje ante una futura venta, muestra de que también ve margen de crecimiento en el jugador.

|Instagram @lafc

El canadiense llega a la franquicia de California con un respaldo sólido: más de 160 partidos en la MLS, 18 goles y 28 asistencias, además de experiencia internacional constante. Cifras y condiciones a las que sin lugar a dudas les podría haber sacado provecho André Jardine.