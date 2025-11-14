Fue el mejor gol de la Liga BBVA MX y el premio Puskás lo ignoró totalmente

Desde su primera edición en 2017, los premios The Best de la FIFA han ganado relevancia en el mundo del fútbol, al punto de que incluso hay fanáticos que los prefieren por encima del Balón de Oro. Dentro de la ceremonia, uno de los momentos más esperados es el del Puskás, galardón que se le otorga al mejor gol de la temporada. Aunque en esta ocasión, los aficionados notaron una llamativa ausencia en los nominados.

A diferencia de otras ternas, enfocadas principalmente en lo que ocurre en Europa, el premio Puskás se caracteriza por tener representantes de todas partes del mundo . Es por esto que llama particularmente la atención que la FIFA no haya puesto entre los once candidatos a Mateus Dória, por su gran en el recordado triunfo 4-3 de Atlas ante Tijuana en el pasado Clausura.

Increíblemente este GOLAZO de Mateus Doria no fue nominado al premio Puskas de este año! 🤯🤦🏻‍♂️👇🏼 pic.twitter.com/8Ucpb4CTLj — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) November 13, 2025

Cuando los Xolos tenían una cómoda ventaja de 3-0, el central brasileño fue al área en un tiro de esquina, con la intención de cabecear un centro. Sin embargo, al ver que la pelota venía a una altura media, tomó una decisión que dejó asombrados a todos: ¡definir de escorpión!

Rápidamente, el tanto de Dória se volvió viral en las redes sociales y muchos aficionados de Atlas y de otros equipos de la Liga BBVA MX comenzaron a pedir que se lo considere en los Puskás. Lamentablemente, tras revelarse los 11 candidatos de esta edición, vimos que el acrobático tanto del jugador rojinegro no estaba.

Todos los nominados al premio Puskás de la FIFA en 2025

Sin la presencia de Dória, la FIFA anunció que los candidatos a obtener el premio Puskás al mejor gol de la temporada son:



Alerrandro

Alessandro Deiola

Pedro De la Vega (nominado por un gol ante Cruz Azul)

Santiago Montiel

Amr Nasser

Carlos Orrantía (en el Querétaro-Atlas del pasado Clausura)

Lucas Ribeiro

Declan Rice

Rizky Ridho

Kévin Rodrigues

Lamine Yamal

Pese a la ausencia del golazo del brasileño, el Atlas y la Liga BBVA MX tienen un representante en Carlos Orrantía. El experimentado futbolista de 34 años se convirtió en el primer mexicano en integrar la terna de un Puskás, gracias a extraordinario gol de afuera del área frente a Querétaro en el Clausura 2025.

Pongan la rola brasileña de Ey Macalaena🎶 y disfruten de este increíble GOLAZO.🇧🇷😤



Tremendo derroche de técnica y clase por parte de Orrantia.🤩🇲🇽@Club_Queretaro 0-1 @AtlasFC 🐔🆚🦊#Jornada16 #Clausura2025.#LaLigaDeLaAfición. pic.twitter.com/Vi1yHw6WmV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 17, 2025

Pese a que muchos creían que el tanto de Dória debían ir por lo acrobático, el de Orrantía no se queda atrás en espectacularidad y es serio candidato a quedarse con la estatuilla. ¿Podrá ganarle a jugadores de la talla de Yamal y Rice y traer el Puskás a México?