La verdad detrás del fichaje de Óscar Perea, la joya de Colombia que ya marcó un gol en Club América

Óscar Perea necesitó apenas seis minutos para marcar su primer gol con el Club América. El colombiano ingresó ante Portland Timbers y cerró el triunfo por 3-1 en la Leagues Cup 2026. Su estreno puso al joven atacante en el centro de la escena y también volvió a generar interés por la manera en que se concretó su llegada a las Águilas.

El futbolista de 20 años ingresó al minuto 82 por Brian Rodríguez y encontró el 3-1 al 88’. Henry Martín prolongó una pelota y Perea atacó el espacio detrás de la defensa. El colombiano quedó frente al portero Trey Muse y definió de derecha para estrenarse como goleador del conjunto dirigido por Guillermo Almada y clasificarse en el calendario de la Leagues Cup.

Óscar Perea y las condiciones de su fichaje en el América

Cuando se anunció su llegada al América, la información inicial apuntaba a que Perea arribaría mediante un préstamo. Sin embargo, la operación tuvo un cambio importante. De acuerdo con el periodista colombiano Pipe Sierra, las Águilas compraron la carta del atacante al Estrasburgo de Francia.

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De hecho, el propio club francés anunció la salida de Perea como un traspaso definitivo. El colombiano habría firmado con América por tres años y su contrato lo mantendrá ligado al equipo hasta el verano de 2029.

|Instagram: América

La trayectoria de Óscar Perea antes de llegar al América

Perea llegó al América después de una etapa en el futbol europeo en la que pasó por el Racing de Estrasburgo de Francia y el AVS de Portugal. El atacante buscaba una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y encontró en la Liga BBVA MX un escenario ideal. Este jugador joven puede desempeñarse por los extremos y cuenta con velocidad para atacar espacios.

El debut que ilusiona a Perea

Después de marcar ante Portland, el colombiano reconoció que el gol le dio confianza. También destacó la participación de Henry Martín en la jugada. Perea explicó que conocía la experiencia del delantero. También agradeció el cariño que sus compañeros le mostraron en el vestidor.

Ahora Perea deberá buscar más minutos. Su primer partido dejó un registro importante: debutó con gol y ayudó al América a conseguir su segunda victoria en la Leagues Cup 2026. La próxima oportunidad será demostrar que esa anotación puede ser el comienzo de una etapa importante en Coapa.

