Club América mostró su entrenamiento y se confirmaron dos ausencias de peso

América Femenil ha comenzado el Clausura 2026 con el pie derecho y en las primeras dos jornadas ha conseguido mantenerse imbatible con un triunfo y un empate. Sin embargo, las noticias de cara a la Jornada 3 no son para nada alentadoras dentro de Coapa, pues dos jugadoras sumamente importantes no estuvieron presentes en el entrenamiento del martes y podrían ser baja por varios partidos dentro de la Liga BBVA MX.

Las dos jugadoras que se ausentaron a las prácticas del América Femenil

Durante este martes 13 de enero, las Águilas abrieron las puertas del entrenamiento a los medios de comunicación y allí se pudieron deducir conclusiones puntuales. Principalmente, destacan las ausencias de Scarlett Camberos y de Isa Haas, dos de las jugadoras más importantes que tiene Ángel Villacampa en su plantilla. El problema recae en que una de ellas estará, por lo menos, un mes fuera de los terrenos de juego .

Isa Haas es una de las ausencias del América Femenil|Crédito: @AmericaFemenil / X

¿Por qué Camberos y Haas se ausentaron a las prácticas del América Femenil?

En primer lugar, Camberos no estuvo presente debido a que sufrió una herida profunda en el juego ante las Xolas. En el minuto 67 de partido, la jugadora de las Águilas recibió su segunda tarjeta amarilla (que derivó en su expulsión) en una jugada dividida. En esa misma acción de juego, Scarlett salió lastimada con una notable herida en su pierna izquierda que no le permitió entrenarse con normalidad durante este inicio de semana.

Sin embargo, el caso de Haas es aún más preocupante para el equipo. En el mismo partido frente a Tijuana, la defensora brasileña tuvo que abandonar el campo de juego luego de un fuerte choque aéreo con una de las futbolistas de Xolas, acción que derivó en una fractura de nariz producida por un golpe directo en el rostro, según pudo confirmar el propio club momento después.

¡ENTRENAMIENTO ABIERTO CON AMÉRICA FEMENIL! 🦅🔥



Scarlett ausente por la cortada.

Isa Haas también fuera de la práctica, por obvias razones. pic.twitter.com/VDaNqG2DrS — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) January 13, 2026

Según reportes, la defensora brasileña con pasado en Cruzeiro podría ser baja para los próximos tres partidos del América en la Liga BBVA MX Femenil, pues será sometida a cirugía para comenzar con su rehabilitación. Sin lugar a dudas, el duelo frente a Tijuana no fue para nada positivo para los de Coapa a pesar de no haber perdido el encuentro y ahora su entrenador deberá suplir a una de sus titulares para los próximos partidos.