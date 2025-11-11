América Femenil la tiene regalada y la eliminación de Chivas sería inminente por esta enorme ventaja

El Apertura 2025 está cerca de terminar y el América Femenil es uno de los grandes favoritos a adjudicarse el título. Tras aplastar a Monterrey con un resultado global de 6-1, las Águilas pasaron a semifinales y se preparan para disputar el Clásico Nacional ante Chivas, aunque con una clara ventaja en los papeles.

Si bien suele decirse que los clásicos son una historia aparte, la realidad es que el América llega mejor parado que Guadalajara a este encuentro. No solo vienen con un paso arrollador, sino que tienen una ventaja fundamental que pueden decantar la balanza a su favor: los resultados obtenidos en la Fase Regular .

El club azulcrema finalizó la primera etapa del Apertura 2025 en el tercer puesto; mientras que Chivas se ubicó en el que quinto escalón de la tabla. Gracias a esto, el América no solo definirá la serie en su casa, sino que la igualdad en el global le favorece debido a la ventaja deportiva.

Cabe destacar que las Águilas vienen de ser las subcampeonas del Clausura (perdieron en la final ante Pachuca), por lo que ya están más que acostumbradas a esta clase de duelos. "Nunca renunciamos a nuestra responsabilidad de buscar llegar a lo más alto", declaró ante la prensa el técnico Ángel Villacampa luego del último encuentro.

El antecedente más reciente a favor del América

Esta será la segunda vez en el año que América y Chivas disputen el Clásico de Clásicos en la semifinal de la Liguilla. Ya en el pasado Clausura se había dado este emparejamiento en la misma instancia, con un resultado favorable a las azulcremas por 4-2 en el global.

De esta forma, el antecedente más reciente entres ambos equipos en un cruce de estas características también juega a favor de las Águilas. No obstante, hay un rayo de esperanza para Guadalajara, dado que en la Fase Regular del actual Apertura se impusieron 2-0.