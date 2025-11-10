deportes
Nota

La IA predice cuál es el equipo de la Liga BBVA MX que terminará siendo el campeón del Apertura 2025

Tras la última jornada de la Fase Regular, ChatGPT analizó a todos los clasificados y determinó quién tiene más opciones de levantar el trofeo al final

La predicción de la IA para la definición del Apertura 2025
Instagram OpenAI - Liga BBVA MX / @openai - @ligabbvamx
Marco Espósito | DR
Liga MX
La Fase Regular del Apertura 2025 llegó a su fin y ya conocemos a todos los clasificados a la Liguilla , así como a la ronda de Play-In. En este momento de definiciones, la inteligencia artificial evaluó a cada equipo y arriesgó con su predicción de quién será el gran campeón.

Mientras que Pachuca, Pumas, Tijuana y Juárez definirán el Play-In ; Toluca, América, Rayados, Cruz Azul, Chivas y Tigres ya aguardan en la siguiente instancia. Con esta información contemplada y el cuadro ya armado, ChatGPT hizo su devolución y sorprendió con algunas elecciones.

La IA empezó por definir a los últimos dos clasificados, inclinándose por Pachuca y Tijuana en la ronda inicial. Así, los Xolos pasarían directo, Pumas UNAM sería eliminado y los Tuzos y Juárez se enfrentarían.

Los Xolos seguirían en la pelea por el Apertura 2025, según ChatGPT
Instagram Tijuana / @xolos

Si la predicción se cumple, Tijuana tendría que enfrentar a Toluca en la próxima instancia; mientras que Pachuca y Juárez buscarían ser los rivales de Toluca. Tras un arduo análisis, la inteligencia artificial señaló: "Pachuca es más equilibrado y tiene una mejor generación de juego. Anticipo que serán los ganadores".

Así será la Fase Final del Apertura 2025 para la IA

Para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la IA no sólo se arriesgó a decir qué equipos avanzarán, sino que hasta dio resultados globales y sorprendió con varias de sus elecciones.

  • Toluca 4-2 Pachuca
  • América 2-3 Rayados
  • Cruz Azul 3-1 Chivas
  • Tigres 4-1 Tijuana

De esta forma, Toluca será rival de Rayados de Monterrey en la semifinal, mientras que Cruz Azul se medirá ante Tigres. Para esta instancia, las predicciones de ChatGPT fueron:

  • Toluca 3-2 Monterrey
  • Chivas 2-1 Tigres
  • FINAL: Toluca 3-1 Chivas
Toluca sería el campeón del Apertura 2025, según ChatGPT
Instagram Toluca / @tolucafc

De esta forma, el equipo de Antonio Mohamed levantaría el tan preciado trofeo del Apertura 2025, tras ser líder de la Fase Regular y derrotar en los duelos mata-mata a Pachuca, Rayados de Monterrey y Chivas.

