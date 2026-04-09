El portero que los aficionados piden para el Club América en el Apertura 2026 y no es el que todos creen

En los últimos días, la portería del Club América se ha puesto en duda de cara al Apertura 2026. La lesión de Luis Ángel Malagón tomó al equipo de André Jardine de forma inesperada y su ausencia preocupa más de lo que parece. En este contexto, la directiva del club comenzó a gestar la búsqueda de un nuevo guardameta que pueda ser titular en las Águilas a partir el próximo torneo y los aficionados americanistas ya tienen a su candidato.

Carlos Acevedo es uno de los nombres que más interesan dentro de Coapa, pero la opinión de la afición parece ser distinta. En redes sociales, los fanáticos azulcremas comenzaron a pedir el fichaje de Andrés Sánchez, portero que actualmente milita en Atlético de San Luis. Sin embargo, el ‘1’ potosino es otra de las variantes que maneja el América para reforzar la portería ante la ausencia de Malagón.

Distintos aficionados destacaron a Sánchez como un portero “de buen pie, estatura y que sabe atajar penales”. Incluso, para algunos, su contratación sería mucho más positiva que fichar a Acevedo desde Santos Laguna. Lo cierto aquí es que Jardine extraña la presencia de Malagón bajo los tres palos, pero deberá esperar unos largos meses más para que pueda volver a ser titular.

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Una opción viable para el América

La contratación de Sánchez por parte del América podría resolverse sin muchas dificultades. Resulta que el guardameta de 28 años tiene contrato vigente con San Luis hasta el 31 de diciembre del 2026. Esto significa que será agente libre una vez finalice el año, por lo que la directiva azulcrema podría ofrecer un monto reducido al valor actual de su ficha para concretar su fichaje en el próximo mercado de verano.

Andrés Sánchez, jugador de Atlético San Luis|Liga BBVA MX

De acuerdo al sitio especializado, Transfermarkt, el arquero potosino tiene un valor estimado de 2,5 millones de euros. Esto quiere decir que el América podría negociar su fichaje por un monto similar o incluso menor a este. De todas formas, aún no existen acercamientos concretos de ambas partes, por lo que solamente se trata de un rumor. No obstante, sí es una realidad que el conjunto azulcrema ya comienza a mirar distintas opciones para la portería en el mercado.

Los números de Andrés Sánchez con San Luis en 2026