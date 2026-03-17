América ya tiene claro qué pasará con André Jardine si no gana: no solo lo quitarían de DT

André Jardine es el principal apuntado por la afición ante el presente irregular que arrastra el Club América en este 2026. En más de una ocasión se ha puesto en duda la continuidad del entrenador brasileño y, si no se logran los objetivos puestos por la directiva en lo que resta del año, es casi un hecho que abandonará la institución.

Información reciente marca que América no tiene la intención de despedir a Jardine en verano sin importar los resultados que consiga. Diversos reportes indican que la cúpula más alta del club americanista tomará una decisión con su director técnico en diciembre de este año, cuando el Apertura 2026 haya finalizado.

Sin embargo, el gran objetivo del América no es la Liga BBVA MX, sino que la intención es ganar la Concacaf Champions Cup. Según el periodista Edgar Morales, especializado en el día a día del conjunto azulcrema, el equipo tiene la necesidad de ser campeón del torneo internacional para clasificar a la edición del año siguiente y tener un lugar asegurado en el Mundial de Clubes 2029.

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En caso de que América no consiga el título de la Concachampions 2026, es factible que André Jardine sea despedido de su cargo como DT. No obstante, la misma fuente asegura que la plantilla podría sufrir varios cambios sin importar lo que suceda con el entrenador brasileño una vez finalice el corriente año 2026.

Los cambios que podría sufrir el América a fin de año

De acuerdo al corresponsal, la directiva azulcrema planea una reestructuración del equipo: “Se van a ir muchos jugadores, muchos contratos vencen, otros jugadores van a estar en duda ahora que ya no está Diego Ramírez”. Además, afirmó que habrá salidas de jugadores importantes, aunque también podrían llegar refuerzos de calidad como es el caso de Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham.

Mientras tanto, Jardine buscará dejar el América en lo más alto, obteniendo un nuevo título en lo posible, para cumplir el sueño de dirigir en Europa. Sin embargo, este deseo está sujeto al desempeño que muestre en el conjunto azulcrema durante este 2026. ¿Podrá terminar el año con algún título bajo sus brazos?