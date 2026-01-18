Ultimátum en Coapa: La decisión que América ya tomó con Jardine si pierde ante Pachuca

El América aún no ha conocido la victoria en estas primeras dos jornadas del Clausura 2026. Con un saldo de un empate y una derrota, el futuro de André Jardine dentro de Coapa se ha puesto en duda, principalmente luego de un año 2025 sin haber sumado títulos para las Águilas. El próximo rival a vencer será Pachuca y la directiva azulcrema ya tendría definido qué hacer con su entrenador en caso de no obtener un resultado positivo en Hidalgo.

Distintos reportes afirman que los altos mandos del América ya tienen una decisión tomada respecto al futuro de Jardine: la continuidad asegurada, por lo menos, hasta el fin de la fase regular de la Liga BBVA MX. Esto quiere decir que, en caso de obtener un resultado negativo en el duelo frente a los Tuzos por la Jornada 3 , el director técnico brasileño mantendrá su cargo dentro del América y no habrá repercusiones mayores.

André Jardine no perderá su trabajo si pierde ante Pachuca|Crédito: Instagram / @clubamerica

El Clausura 2026 podría ser el último torneo de Jardine en el América

Si bien es cierto que la continuidad de Jardine estaría asegurada hasta el fin del Clausura 2026, el periodista León Lecanda reveló que ese será el momento en el que la directiva analizará el semestre del entrenador para tomar una decisión final respecto a su futuro. La misma fuente indicó que solo existe una vía para que el brasileño continúe en el América: ganar un título, ya sea de Liga BBVA MX o Concachampions.

TE PUEDE INTERESAR:



En caso de no obtener ningún trofeo a lo largo de este semestre, el trabajo de Jardine será sometido a un análisis profundo y riguroso. Teniendo en cuenta las exigencias del América, es muy probable que Jardine abandone Coapa si llega al mes de junio sin haber ganado ni un título con el equipo azulcrema. Por esta razón, el duelo frente a Pachuca será de suma importancia, pues las Águilas necesitan empezar a sumar de a tres lo antes posible.

América afrontará el duelo ante Pachuca con dos bajas

Los planes de Jardine se vieron afectados con una noticia de última hora: el América no contará con dos piezas clave en el choque ante el cuadro hidalguense. Resulta que tanto Alejandro Zendejas, el ‘10’ del equipo, como Henry Martín, capitán y referente ofensivo, están completamente descartados para el duelo de la Jornada 3 del Clausura 2026.

Ninguno de los dos jugadores viajó a Pachuca, por lo que permanecieron en Ciudad de México continuando con sus procesos de rehabilitación. De esta manera, el América estará obligado a responder dentro del terreno de juego sin dos de sus piezas más importantes, pues una derrota colocaría al proyecto de Jardine sobre la cuerda floja.