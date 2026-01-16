América tendrá estas 3 bajas para el encuentro vs Pachuca y la afición ya la sufre

El Clausura 2026 empezó peor de lo esperado para el Club América. Tras dos jornadas sin victorias ni goles, las tensiones en Coapa van en aumento y la paciencia de los aficionados se acaba. Por si el panorama no fuera lo suficientemente negativo para el equipo de André Jardine, quien recientemente recibió un ultimátum , existe otro problema para nada menor: las lesiones.

De cara al partido ante Pachuca de este fin de semana en el Estadio Hidalgo por la Jornada 3 del torneo, Las Águilas no podrán contar con su plantel completo. La seguidilla de inconvenientes físicos golpeó al equipo en un momento clave para la moral y ya son tres las bajas confirmadas.

Las tres ausencias que condicionan al América

1- Henry Martín. Esta es, posiblemente, la baja que más le duele a los aficionados , no solo por su liderazgo, sino también por la falta de gol que arrastra el equipo en este inicio del Clausura 2026. El capitán retomó los trabajos grupales en los últimos días, pero todavía no está en condiciones de jugar.

2- Alejandro Zendejas. El extremo naturalizado estadounidense continúa sin entrenar a la par del plantel. De momento sólo realizó trabajos en el gimnasio y su evolución no le permitirá entrar en la convocatoria para la tercera jornada.

3- Ramón Juárez. Esta baja no se debe a un problema físico ni a ninguna molestia, sino a una sanción. El defensa de 24 años vio la roja ante Atlético de San Luis, en una expulsión que generó mucha polémica, y no estará presente en el Estadio Hidalgo.

El América va en busca de su primer triunfo

Con este panorama, El América irá en busca de su primer triunfo en el Clausura 2026. El equipo azulcrema visitará a los Tuzos este domingo 18 de enero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo.