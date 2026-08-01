La mínima distancia que existe entre Israel Reyes y Europa: América no cede

Israel Reyes sigue en negociaciones para poder convertirse en el nuevo futbolista de la AS Roma. El equipo de la Serie A de Italia presentó una oferta formal que no cumpliría con las negociaciones del Club América. Por lo que la salida del defensor mexicano se encontraría todavía en pausa tras las pretensiones económicas de la directiva azulcrema

Según diversos reportes, en Coapa estarían pidiendo alrededor de 6 millones de euros. Mientras que la oferta desde Roma estaría rondando los 5 millones de euros. En ese sentido, existe una razón por la que el Club América no estaría cediendo ni un centímetro a las pretensiones económicas que tiene por la salida de Israel Reyes

América frena la llegada de Israel Reyes al AS Roma

Club América busca generar ganancias con la salida de Israel Reyes

El principal motivo por el que Club América pide una cifra mayor por la salida de Israel Reyes se debe a que en su momento pagaron 6 millones de dólares por su fichaje. En ese sentido, el conjunto capitalino buscaría tener una ganancia luego de que el defensor contará con un buen papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cabe mencionar que Israel Reyes cuenta con un contrato con el Club América hasta el 2028. Lo cual obligaría al AS Roma en llegar a un acuerdo con las Águilas y no buscar la vía de la agencia libre. Por lo que la distancia que tendría Reyes para llegar a Europa sería mínima ante la oferta que lanzaron desde Italia y las pretensiones que tienen en Coapa.

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Los números de Israel Reyes con el Club América

Israel Reyes suma un total de 3 goles y 2 asistencias en 145 partidos con el Club América. Así como 15 tarjetas amarillas y 2 expulsiones a lo largo de su ciclo como jugador azulcrema. Desde su llegada a Copa suma un importante palmarés de 3 títulos de liga.

Israel Reyes estaría cerca de poder jugar en Europa|MEXSPPORT

Su etapa como jugador de las Águilas le ha valido para ser convocado regularmente en la Selección Mexicana. Siendo parte del título de Nations League y dos Copas Oro como jugador del equipo nacional. Además de su reciente participación dentro de la justa mundialista.