Este equipo mexicano domina la Leagues Cup por encima de América y Cruz Azul
Conoce al equipo de la Liga BBVA MX que domina la Leagues Cup
La Leagues Cup comienza una nueva edición en donde los equipos de la Liga BBVA MX y los de la MLS buscarán levantar el trofeo. Club León y Cruz Azul han los únicos equipos mexicanos en lograr dicha hazaña, aunque no son el equipo que han logrado obtener el mayor número de victorias.
El equipo mexicano que domina la Leagues Cup es Rayados de Monterrey. Por encima de clubes como América, Cruz Azul o Toluca, el equipo albiazul suma un total de 5 victorias en 11 partidos. Contando con una efectividad elevada tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias.
Ni América, ni Cruz Azul: Rayados de Monterrey domina la Leagues Cup
Rayados de Monterrey tuvo su mejor papel en la Leagues Cup del año 2023. El equipo dirigido en aquel entonces por Fernando Ortiz en donde enfrentaron en las semifinales a SC Nashville. Aquel partido terminó a favor del cuadro de la MLS por un marcador de 2 a 0.
Cabe mencionar que las últimas ediciones para La Pandilla no han sido las esperadas. En ese sentido, los últimos 3 torneos quedaron en la fase de grupos. Siendo el último papel en donde sumaron un punto tras empatar 1 a 1 ante New York Red Bulls y perder ante Cincinnati y Charlotte FC.
TE PUEDE INTERESAR:
- André Jardine está goleando con su nuevo equipo, mientras Club América lucha por obtener refuerzos
- OFICIAL: Figura de Cruz Azul se va del club apenas 6 meses después de su llegada
- Lo quiere en Rayados de Monterrey: Matías Almeyda pidió a un jugador de Chivas como refuerzo
Cuáles han sido los campeones de la Leagues Cup
Desde la instauración de la Leagues Cup, solo dos equipos de la Liga BBVA MX han logrado levantar el trofeo. Siendo el resto de las ediciones ganadas por equipos provenientes de la MLS. Cabe mencionar que las ediciones 2020 y 2020 quedaron suspendidas por temas de pandemia y por el Mundial de Qatar 2002.
- Leagues Cup 2019: Cruz Azul
- Leagues Cup 2021: León
- Leagues Cup 2023: Inter de Miami
- Leagues Cup 2024: Columbus Crew
- Leagues Cup 2025: Seattle Sounders.