Este equipo mexicano domina la Leagues Cup por encima de América y Cruz Azul

La Leagues Cup comienza una nueva edición en donde los equipos de la Liga BBVA MX y los de la MLS buscarán levantar el trofeo. Club León y Cruz Azul han los únicos equipos mexicanos en lograr dicha hazaña, aunque no son el equipo que han logrado obtener el mayor número de victorias.

El equipo mexicano que domina la Leagues Cup es Rayados de Monterrey. Por encima de clubes como América, Cruz Azul o Toluca, el equipo albiazul suma un total de 5 victorias en 11 partidos. Contando con una efectividad elevada tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias.

Rayados es el equipo mexicano con mejores números en la Leagues Cup|Crédito: Instagram/@rayados

Ni América, ni Cruz Azul: Rayados de Monterrey domina la Leagues Cup

Rayados de Monterrey tuvo su mejor papel en la Leagues Cup del año 2023. El equipo dirigido en aquel entonces por Fernando Ortiz en donde enfrentaron en las semifinales a SC Nashville. Aquel partido terminó a favor del cuadro de la MLS por un marcador de 2 a 0.

Cabe mencionar que las últimas ediciones para La Pandilla no han sido las esperadas. En ese sentido, los últimos 3 torneos quedaron en la fase de grupos. Siendo el último papel en donde sumaron un punto tras empatar 1 a 1 ante New York Red Bulls y perder ante Cincinnati y Charlotte FC.

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Cuáles han sido los campeones de la Leagues Cup

Desde la instauración de la Leagues Cup, solo dos equipos de la Liga BBVA MX han logrado levantar el trofeo. Siendo el resto de las ediciones ganadas por equipos provenientes de la MLS. Cabe mencionar que las ediciones 2020 y 2020 quedaron suspendidas por temas de pandemia y por el Mundial de Qatar 2002.

