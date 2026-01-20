Por qué América dejará de jugar por 2 semanas en el Clausura 2026: la verdadera razón

El Club América firmó uno de sus peores inicios de torneo luego de arrastrar tres juegos sin conocer la victoria , además de no haber podido marcar ningún gol en ninguno de los partidos. El futuro de André Jardine ya está en duda y los aficionados buscan que su equipo cambie la mentalidad lo más rápido posible, ya que hoy está lejos de ser uno de los candidatos a ganar el Clausura 2026.

Lo positivo es que América tendrá dos semanas para ajustar lo que no funcionó durante este inicio de torneo, pues la Liga BBVA MX se pausará hasta los últimos días del mes de enero. Esta decisión fue tomada por la propia liga y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que buscan dar una prioridad absoluta a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a la Selección Mexicana .

La Liga BBVA MX se pausará por dos semanas|Crédito: @ClubAmerica / X

La Liga BBVA MX se parará por dos semanas

Tanto el América como el resto de los equipos del futbol mexicano deberán acatar esta modificación en el calendario, para que México inicie su preparación de cara al Mundial 2026 y juegue sus primeros amistosos del año, pues no volverán a pisar un terreno de juego de forma oficial hasta el próximo 31 de enero. De esta manera, serán 15 días de silencio dentro de la Liga BBVA MX, con el fin de priorizar a la selección nacional.

TE PUEDE INTERESAR:



Este parón forzoso de liga podría resultar beneficioso para el cuerpo técnico de las Águilas. Durante las dos semanas sin competencia oficial, América se centralizará en recuperar a los futbolistas lesionados que le han hecho falta durante este comienzo del Clausura 2026, pero, sobre todo, será importante para resetear la mentalidad de un equipo que se olvidó cómo hacer goles y recuperar ese espíritu competitivo que lo llevó al tricampeonato años atrás.

La fecha en la que América volverá a jugar oficialmente

La afición azulcrema ya se muestra ansiosa con el regreso de su equipo a la competición oficial, con la esperanza de ver a un América revolucionado dentro del terreno de juego. Las Águilas disputarán la Jornada 4 del Clausura 2026 ante los Rayos de Necaxa, el día sábado 31 de enero, partido que está estipulado para jugarse a las 21:00 horas (tiempo Centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.