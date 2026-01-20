ÚLTIMA HORA: La Selección Mexicana sufre BAJA para los juegos vs Panamá y Bolivia

Malas noticias para la Selección Mexicana. Previo a los partidos ante Panamá y Bolivia, encuentros a disputarse el 22 y 25 de enero respectivamente, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha sufrido una baja en el plantel para encarar los compromisos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El jugador que suplirá a Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Mediante un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales dio a conocer que el jugador de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, es baja de la concentración debido a molestias que el jugador de 17 años de edad viene arrastrando.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causara´ baja de la concentración. La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX. En coordinación con su Club, se determino´ que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo.En su lugar, se convoca a Alexis Gutiérrez, del Club América, quien se integrarará la concentración de la Selección Nacional de México el miércoles 21 de enero en Panamá". se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

Y es que cabe recordar que Gilberto Mora fue baja de los Xolos durante la Jornada 2 frente al Club Querétaro, pues las mismas molestias le impidieron tener actividad.

Por ahora, dicho lugar lo va a ocupar Alexis Gutiérrez, quien en el Torneo Clausura 2026 tiene marca de tres partidos jugados saltando a a los tres encuentros como titular bajo las instrucciones de André Jardine.