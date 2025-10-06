¿Dónde y contra quién jugará el América durante la Fecha FIFA?

El Club América aprovechará la pausa por la Fecha FIFA de octubre para disputar un partido de preparación fuera de territorio mexicano. El rival para este encuentro será el Club Deportivo Guadalajara, con el objetivo de recaudar una buena cantidad de dinero en boletaje —se trata de los dos clubes más populares de México y, de acuerdo con múltiples encuestas, también en los Estados Unidos—.

El juego está programado para el sábado 11 de octubre y la sede para este duelo amistoso será el State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale, Arizona. El inicio del compromiso está pactado a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Objetivo: mantener ritmo

Con este cotejo, en el que se involucra el orgullo por la rivalidad —al no ser uno que tenga puntos en disputa—, el conjunto de Coapa pretende mantener el ritmo de competencia de cara al cierre del Apertura 2025, en el que presume tres victorias de manera consecutiva (contra el Atlético de San Luis, los Pumas y Santos Laguna, con marcador de 3-0).

Una vez de vuelta en suelo nacional, las águilas buscarán asegurar su lugar en la liguilla del futbol mexicano y, de ser posible, el liderato, una condición que luce factible para su causa por el segundo lugar que ocupan en la tabla y la mínima diferencia (un punto) con respecto al líder de la competencia, Toluca.

Lo que viene para el América

El encuentro frente a las Chivas se presenta como el segundo Clásico Nacional del semestre, luego del que los rojiblancos se llevaron hace algunas semanas en el estadio Ciudad de los Deportes, contra la mayoría de los pronósticos, por marcador de 1-2. La escuadra americanista tendrá varias bajas debido a la convocatoria de múltiples jugadores a sus respectivas selecciones nacionales para partidos amistosos y eliminatorios.

El regreso a la actividad en la Liga BBVA MX para el América, una vez concluida la Fecha FIFA, será en el estadio Olímpico Universitario, contra otro equipo que aspira a la cima: el Cruz Azul.

