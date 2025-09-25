El impresionante récord de Chicharito Hernández que nadie le ha quitado, pese a su mala racha en Chivas

Chicharito Hernández es el delantero mexicano en activo con más goles, récord que conserva pese a su mala racha en Chivas, pues desde su regreso solo ha marcado en 2 ocasiones. El exseleccionado mexicano, quien ya colmó la paciencia de sus compañeros tras sus errores , suma 247 anotaciones en 642 partidos disputados a lo largo de su carrera.

Hernández tuvo una carrera brillante en su primera etapa en Chivas, pues fue gracias a ello que lo llevó a jugar a grandes equipos de Europa, como Manchester United y Real Madrid. El delantero, quien fue baja para el partido ante Necaxa por ciertos motivos , ha sido un killer del área puesto que tiene una media de anotaciones de 0.38 por partido, según datos de la plataforma BeSoccer sobre el delantero del Guadalajara.

@ch14 Chicharito Hernández tiene el impresionante récord del máximo goleador mexicano en activo

El máximo goleador de la Selección Mexicana es actualmente el delantero con más goles, aunque su récord corre peligro, debido a su mala racha desde que llegó a Chivas y que en el segundo puesto se ubica Raúl Jiménez. El punta del Fulham quien sigue encendido, tanto en el combinado azteca como en su equipo, por lo que próximamente podría perder la marca.

TE PUEDE INTERESAR:



Los goleadores que están debajo de Chicharito Hernández

Chicharito Hernández se ubica en el primer puesto con 247 goles, pero de muy cerca le sigue Raúl Jiménez, quien en la actualidad suma 196 anotaciones en 626 partidos jugados. Por lo anterior, el “Lobo de Tepeji” tiene una media de 0.31 tantos por encuentro.

El tercer puesto lo ocupa Hirving Lozano con 158 goles, algo inesperado, pues el ahora jugador de San Diego no es un delantero nato, ya que se desempeña como extremo. Pese a ello, “Chucky” sigue haciendo anotaciones a diestra y siniestra en la MLS.

Chicharito encabeza la lista, mientras que Henry Martín se ubica en el cuarto lugar con 154 goles en 483 partidos jugados. La “Bomba” tiene mejor media de anotaciones que Jiménez y Lozano, pues marca 0.32 por encuentro.

La mala racha de Chicharito Hernández tras su regreso a Chivas

Chivas anunció el regreso de Chicharito Hernández con bombo y platillos, como si se tratara del hijo pródigo, aunque el gusto le duró poco a la directiva y afición, ya que tardó en debutar debido a que aún no superaba una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Hernández, suma apenas 2 goles tras su regreso al Guadalajara en 2024, números muy por debajo de lo esperado. En contraste, José Juan Macías, que recién fue fichado por Pumas en agosto de este año, lleva las mismas anotaciones que el delantero de Chivas, pese a que estuvo semiretirado durante más de 6 meses.