América por fin pensaba quitárselo de encima, pero el club interesado lo descartó: “No es opción”

El Club América está tratando de recuperarse de inversiones altas y arriesgadas que ha realizado en el último tiempo. Esto se ve reflejado en el presente mercado de verano, donde el cuadro azulcrema apenas ha anunciado un solo refuerzo: el de Óscar Perea. En este sentido, la directiva se ha enfocado en priorizar las fuerzas básicas con Guillermo Almada como estandarte, además de buscar salidas puntuales dentro de la plantilla.

Una de ellas tiene como protagonista a Víctor Dávila, quien viene de romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha en el mes de marzo y que estará prácticamente todo el año fuera de las canchas. Tanto es así que el América ni siquiera registró al chileno para disputar el Apertura 2026, por lo que el objetivo era buscarle acomodo en otro club tras no haberse podido afianzar dentro de Coapa.

Víctor Dávila se quedará en América

Ante este escenario, todo estaba dado para que Dávila regresara a Chile, ya que Colo Colo estaba interesado en su fichaje. Sin embargo, la lesión que sufrió el futbolista en el arranque del 2026 frenó todo tipo de negociaciones y, recientemente, se confirmó que no será transferido al conjunto que tiene como entrenador al conocido Fernando “Tano” Ortiz y deberá quedarse en Coapa lo que resta de torneo.

André Jardine quiere que Víctor Dávila se quede en su equipo|Crédito: Getty Images

Aníbal Mosa, presidente de la institución sudamericana, confirmó que no están interesados en sumar a sus filas a un elemento que no podrá ser utilizado por lesión: “No es ninguna opción. No estamos pensando en traer jugadores que estén lesionados para que se vengan a recuperar a Colo Colo, eso está completamente descartado”, sentenció el directivo de la escuadra chilena.

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Hasta cuándo tiene contrato Víctor Dávila con el América

El delantero Dávila tiene contrato con el Club América hasta el 30 de junio de 2027. Las Águilas compraron definitivamente su pase al CSKA de Moscú en 2025, luego de que el delantero chileno cumpliera las condiciones establecidas en su préstamo.

Por este motivo, América mantiene sus derechos federativos y deberá autorizar cualquier salida. Aunque Colo Colo mostró interés en incorporarlo, la operación tendría que concretarse mediante una transferencia definitiva o un préstamo acordado con el conjunto azulcrema.