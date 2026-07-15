Guillermo Almada aseguró que este delantero no contará con minutos en este torneo

Con el torneo a nada de iniciar, la situación en América tiene varios aspectos para tomar en cuenta. Entre ellos, sigue en la conversación con el tema de los delanteros y los fichajes que simplemente no se concretan. Ante eso, el mismo Guillermo Almada mencionó que uno de ellos no iba a tener minutos en este torneo. El estratega uruguayo fue contundente con el caso de Víctor Dávila.

¡GOL ANULADO A LAMINE YAMAL! El fuera de lugar evita el tercero de España

¿Por qué Guillermo Almada no le dará minutos a Víctor Dávila?

Es conocido que Guillermo Almada es un hombre bastante fuerte de carácter y así lo mostró al ser contundente con sus palabras en la previa del inicio del Apertura 2026. Cuando le preguntaron por los lesionados, precisó que Víctor Dávila aún no está disponible y por lo tanto es casi un hecho que no tendrá actividad en esta campaña.

Eso por supuesto le agregó urgencia al tema que todos en el entorno americanista mencionan. El torneo inicia este jueves 16 y ningún fichaje se anunció para fortalecer la plantilla del estratega uruguayo. Incluso el técnico mencionó que esperaba al menos 4 o 5 fichajes que permitan al Club América ser un equipo serio entre los candidatos para pelear por los trofeos.

En ese sentido, la preocupación en el frente es real entre los aficionados del América. Aunque parece que Henry Martín está listo para volver, Raúl Zúñiga vive entre rumores de salida. Dávila no juega desde el 04 de marzo y no hay indicios de fichajes en una zona que requiere un salto de calidad para los de Coapa.

¿Cuándo estaría listo Víctor Dávila para que Guillermo Almada lo tome en cuenta?

Aunque hay recuperaciones bastante fortuitas donde a los 6 meses ya están probando en cancha, la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió Víctor Dávila es un severo problema. Se cumplieron recién los 4 meses del infortunio que lastimó al chileno, por lo que su vuelta a cancha se espera hasta noviembre. En ese sentido, Guillermo Almada básicamente lo tiene descartado para este final de año.