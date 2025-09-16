Jardine le diría adiós: esta sería la primera baja del América para el Clausura 2026

América ya piensa a futuro y quiere dejar de lado el gusto amargo de su boca tras caer ante Chivas en el Clásico Nacional por el Apertura 2025 . André Jardine conformó un equipo plagado de estrellas para ir de nuevo por el título de la Liga BBVA MX, sin embargo, no todos los fichajes cumplieron sus expectativas en estas primeras jornadas. Uno que tendría los días contados en el club es Alexis Gutiérrez.

El mediocampista de 25 años llegó en este libro de pases proveniente de Cruz Azul a cambio de 4,3 millones de euros. No obstante, distintos reportes locales afirman que Gutiérrez no ha convencido a Jardine en estos primeros partidos y, a pesar de haber llegado a Coapa en este mercado, la directiva no descarta una salida pensando en el Clausura 2026. Por otro lado, Allan Saint-Maximin es uno de los 10 jugadores más valiosos del Apertura 2025 .

Mexsport Alexis Gutiérrez podría irse del América de cara al Clausura 2026

El rendimiento de Alexis no ha sido el mejor, lo que ha llevado a que sea suplente y quedarse sin minutos hasta incluso no llegar a ser convocado por su entrenador. Lo cierto es que Gutiérrez no encaja en el esquema de Jardine, pues sus dos piezas irremplazables dentro del mediocampo son Israel Reyes y Álvaro Fidalgo. Al no cumplir con los objetivos, es posible que tenga poca participación y no se descarta una salida en el mercado de invierno.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexis Gutiérrez con el América?

De acuerdo a distintas informaciones locales, América cerró el fichaje de ‘Guti’ en aproximadamente 6 millones de dólares y acordó un vínculo con el jugador por 3 años, es decir, hasta junio de 2028. Si bien es cierto que hasta el momento no hay ninguna decisión oficial tomada, el jugador con pasado en La Máquina podría salir cedido en busca de minutos de cara a la segunda mitad de la temporada.

¿Cuál es el valor de Alexis Gutiérrez en el América?

A pesar de que no ha jugado mucho en este inicio del Apertura 2025, el valor de Gutiérrez se mantiene intacto: unos 3,5 millones de euros, según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias. Este es el máximo histórico de Alexis, quien suma 6 partidos jugados con el América repartidos en solo 300 minutos.