América pone sus esperanzas en canterano para vencer a Pumas, pese a la inexperiencia

Club América estuvo a punto de consumar un enorme fracaso al no calificar a la Liguilla, luego de llegar a 4 finales consecutivas y ganar 3 de ellas. No obstante, se metió en último lugar y se medirá en los Cuartos de Final a Pumas, que no pisa la cancha del Estadio Azteca (ahora Banorte) desde hace tiempo, cuando se llevó una alegría. Aunque el panorama luce desolador, ya que el equipo pone sus esperanzas en un canterano sin experiencia.

Las Águilas enfrentarán la serie de Cuartos de Final con un canterano, como lo es Patricio Salas, quien ha disputado algunos encuentros de este Clausura 2026 ante la baja de los delanteros por lesión. Por lo anterior, el “Pato” apunta para ser el titular del conjunto azulcrema para los partidos ante la UNAM, en los que André Jardine pondrá en marcha una estrategia inédita.

Patricio Salas sería el 9 del América para enfrentar a Pumas.|@patosalas_

Las bajas de Club América que le abren las puertas a su canterano

Salas debutó con el conjunto de Coapa cuando apenas tenía 19 años, en el año 2023, pero ha sido en este Clausura 2026 cuando ha tenido más oportunidades de jugar, en gran parte por la ausencia de delanteros en el equipo.

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Las Águilas han tenido grandes bajas durante el torneo, entre ellas la de Henry Martín, quien no ha podido estar en la mayoría de los partidos debido a constantes lesiones. No obstante, regresó en la última jornada, aunque solo disputó 18 minutos del tiempo restante.

Víctor Dávila es el futbolista que más tiempo pasará fuera de las canchas, entre 9 y 11 meses, debido a una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Mientras que José Zúñiga sufrió recientemente una fractura en la clavícula izquierda, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

A estas bajas se suma la salida de Rodrigo Aguirre a Tigres, por lo que “Pato” ha tenido que salir al quite. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el canterano del América suma 2 goles y una asistencia en 14 partidos jugados y se espera que pueda marcar diferencia en la serie de Cuartos de Final ante Pumas.