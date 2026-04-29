La estrategia inédita de Club América para vencer a Pumas UNAM en la Liguilla

El Club América se alista para un duelo que definirá su temporada. Este próximo fin de semana, el equipo de André Jardine se enfrentará a Pumas por el juego de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Los universitarios llegan como favoritos al haber finalizado la Fase Regular como líderes, pero en Coapa no pierden las esperanzas y ya huelen el Clásico Capitalino.

A pesar de que la temporada de las Águilas no fue la mejor, se respira un gran ambiente o al menos eso se ve reflejado en una imagen que empezó a circular en redes sociales. Todo el plantel del América estuvo presente en lo que parece ser una fiesta, mostrando la unión que existe dentro del equipo a pesar de que los resultados no acompañaron a lo largo del torneo.

Un grupo unido es el inicio del éxito en cualquier equipo de futbol y así lo demostró el América en sus ratos libres. Puertas adentro saben que el choque contra la UNAM definirá la temporada de la institución, la cual estuvo lejos de cumplir con los objetivos. Ya fuera de la carrera por la Concacaf Champions Cup, las Águilas apostarán todo al torneo local donde buscarán derribar todos los pronósticos.

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La afición del América se unirá para el Clásico Capitalino

Diversos reportes indican que las distintas barras del América convocaron una unión de sus grupos de animación para el duelo contra Pumas que se llevará a cabo en el Estadio Banorte. Dicha iniciativa busca concentrar el apoyo en una sola zona del estadio y opacar a la afición del conjunto universitario.

Esta decisión representa un cambio respecto a la dinámica habitual que suelen realizar estos grupos, que durante años se han mantenido separados en las gradas. Incluso se llegaron a observar conflictos entre dos grupos en determinados partidos. Ahora, el contexto futbolístico del equipo y el duelo contra Pumas llevó a establecer acuerdos para coordinar su presencia.