Pumas vuelve al Azteca (ahora Banorte) y así le fue la última vez que pisó ese estadio

Pumas tuvo un gran Clausura 2026 al terminar el torneo regular como líder, pero lo que no esperaba es que en los Cuartos de Final se enfrentaría al odiado rival, como lo es América, en una edición más del Clásico Capitalino. El duelo de ida se disputará en el Estadio Banorte (antes Azteca), recinto que la UNAM no pisa desde hace tiempo.

La última vez que el conjunto universitario pisó el Coloso de Santa Úrsula fue el 7 de octubre de 2003, cuando se midió a Cruz Azul, equipo que todavía jugaba en este inmueble. Pumas tuvo un partido memorable, ya que se llevó la victoria por goleada de 4-1, mismo resultado que le propinó a la Selección Mexicana en duelo de preparación.

Pumas jugó por última vez en el Azteca el 7 de octubre de 2023 contra Cruz Azul, mientras que con América el 30 de septiembre del mismo año.|Pumas MX

Mientras que la última vez que se enfrentó al América en el entonces Estadio Azteca fue el 30 de septiembre del mismo año, solo que en esta ocasión el conjunto universitario se llevó una derrota por la mínima en lo que fue el primer torneo de André Jardine al frente del conjunto de Coapa.

TE PUEDE INTERESAR:



Fecha y hora de América vs. Pumas y el posible ganador

Uno de los duelos más atractivos de la Liguilla del Clausura 2026 es sin duda el Clásico Capitalino entre Pumas y América. El partido de ida se disputará este domingo 3 de mayo en punto de las 5 de la tarde en el ahora llamado Estadio Banorte, donde la UNAM volverá a jugar tras casi 3 años de no hacerlo en este inmueble.

Mientras que el duelo de vuelta se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 7:15 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU. Será hasta entonces que se dé a conocer si el líder del torneo peleará por el título o el último lugar de la clasificación; sacó la casta ante el odiado rival.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), Pumas tiene 55% de ventaja de derrotar al América y avanzar a la Semifinal, siempre y cuando jueguen como en el torneo regular. No obstante, el conjunto de Coapa es un “hueso duro de roer”, por lo que no se descarta que pueda dar la sorpresa.