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ÚLTIMA HORA: América presenta a nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El conjunto del América presentó en sus redes sociales a su nuevo refuerzo para la zona baja del equipo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

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|X: América

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 11 de septiembre del 2026, el América hizo oficial la llegada de un nuevo futbolista al equipo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El nuevo defensa del América

El jugador que confirmó el América fue al defensor Santiago Ramos que llega procedente de EC Bahía, equipo de Brasil. El equipo de Coapa publicó una imagen con la que hizo oficial su refuerzo luego de que hace unos días se confirmara su llegada al futbol mexicano.

Santiago Ramos llega al América tras la salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo de España. Ante este hueco en la parte baja, movió sus fichas con rapidez para asegurar a un prospecto de garantías que ha tenido un paso por varios equipos llamativos.

La experiencia de Santiago Ramos

Santiago Ramos ha tenido minutos de juego en EC Bahía, Defensa y Justicia, Barcelona B y OH Leuven sub23. Un defensor que formó parte de la cantera de Barcelona, considerado para poder dar el salto al primer equipo pero que no terminó cumpliendo las expectativas.

Registra un total de 212 juegos disputados entre esos cuatro equipos, en los que marcó 8 goles y dio una asistencia en un total de 16,996 minutos en el terreno de juego.

Diferentes fuentes señalan que el defensor llega al equipo luego de que el América pagara cerca de 10 millones de dólares, monto que incluye variables y objetivos alcanzables durante la estancia del jugador en el futbol mexicano.

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