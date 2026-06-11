El vínculo del América con los dos goles de México vs Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria histórica sobre Sudáfrica. El triunfo no solo significó los primeros tres puntos para el equipo de Javier Aguirre, también puso fin a una estadística incómoda: México nunca había ganado un partido inaugural en una Copa del Mundo.

Sin embargo, entre la euforia por el resultado y los festejos en el Estadio Ciudad de México, surgió un detalle que rápidamente llamó la atención de miles de aficionados.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los dos futbolistas que marcaron los goles de la victoria tienen algo en común: ambos dejaron huella con la camiseta del Club América.

Julián Quiñones abrió el camino y Raúl Jiménez terminó de sentenciar una noche que quedará grabada en la historia del futbol mexicano.

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Quiñones abrió el Mundial y volvió a aparecer en una cita importante

El primer gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llevó la firma de Julián Quiñones.

El delantero apareció como titular en el ataque mexicano y respondió a la confianza de Javier Aguirre con el tanto que hizo explotar al Estadio Ciudad de México apenas en los primeros minutos del encuentro.

Para los seguidores azulcremas, la imagen tuvo un significado especial. Quiñones fue una de las figuras más importantes del América durante su etapa en Coapa y fue pieza fundamental en la conquista de títulos recientes antes de emprender su aventura en el futbol árabe.

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Raúl Jiménez completó una noche perfecta para el americanismo

Si el primer gol tuvo aroma americanista, el segundo terminó por confirmar la conexión.

Raúl Jiménez fue el encargado de sellar el triunfo mexicano con una anotación cargada de emoción. El delantero rompió una larga sequía personal en Copas del Mundo y celebró uno de los goles más importantes de su carrera con la camiseta nacional.

Por eso, mientras México celebraba una victoria histórica en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados azulcremas también encontraron un motivo extra para presumir.