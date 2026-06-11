Julián Quiñones es nombrado el MVP del debut mundialista y recibe el premio de manos del “Canelo” Álvarez

El histórico triunfo de la Selección Mexicana de 2-0 sobre Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvo un hombre récord y un protagonista indiscutible. Julián Quiñones, el potente delantero del conjunto azteca, fue galardonado de manera oficial por la FIFA como el Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro, coronando una tarde de ensueño en la cancha del Estadio Ciudad de México.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por si la atmósfera festiva en el coloso de Santa Úrsula no fuera suficiente, la entrega del reconocimiento tuvo un tinte de auténtica grandeza mexicana. El encargado de otorgarle el ansiado trofeo sobre el césped fue nada más y nada menos que el campeón mundial de boxeo, Saúl "Canelo" Álvarez, fundiéndose en un abrazo con el futbolista que hizo vibrar a todo un país.

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Desde el silbatazo inicial, Quiñones demostró que la presión de portar la camiseta nacional en un partido inaugural no le pesaba en lo absoluto. Apenas al minuto 8, haciendo gala de su gran lectura de juego y presión alta, aprovechó un descuido catastrófico de la zaga africana. Sin pensarlo dos veces, el ariete se hizo con el esférico al borde del área grande y sacó un disparo seco y fulminante que se incrustó en el fondo de las redes, desatando la primera gran explosión de júbilo en las gradas.

Más allá de su anotación, que significó el gol que abrió el cerrojo de los Bafana Bafana, Quiñones fue una pesadilla constante por las bandas. Su imponente fuerza física, velocidad en el uno contra uno y sacrificio defensivo resultaron piezas fundamentales en el planteamiento táctico de Javier Aguirre para mantener el dominio absoluto durante los noventa minutos.

