Club América se desprendería de estos 2 extranjeros para fichar a Agustín Palavecino
Agustín Palavecino es el objetivo primordial de mercado para el Club América y estaría dispuesto a dejar ir a dos jugadores extranjeros para tenerlo en 2026
El Club América no quiere dar ventaja a sus rivales de cara al Clausura 2026 y ya se encuentra analizando el mercado para mejorar los puntos más débiles del equipo de André Jardine. El mediocampo es una zona a reforzar, donde si bien es cierto que Guido Rodríguez es un jugador de interés en Coapa , todo indica que Agustín Palavecino es el objetivo primordial de las Águilas, por lo que estarían dispuestos a dejar ir a dos jugadores extranjeros.
América se desprendería de dos futbolistas chilenos para liberar el cupo de NFM
Reportes indican que Víctor Dávila sería uno de los jugadores afectados por la posible llegada de Palavecino. Resulta que el chileno no ha logrado sorprender al cuerpo técnico del América en ninguna de las posiciones del frente de ataque, por lo que sería una de las opciones a dejar ir en el próximo mercado de fichajes. Cabe destacar que las Águilas habrían rechazado el fichaje de tres cracks mundiales .
En segundo lugar, América estaría dispuesto a dejar ir a Igor Lichnovsky, futbolista que arrancó siendo titular, pero que ha perdido protagonismo en los últimos meses. Entre lesiones, irregularidad y pérdida de ritmo competitivo, el defensor chileno dejó de ser una pieza fundamental para Jardine y se convirtió en recambio de jugadores como Ramón Juárez.
¿Qué tan cerca está Agustín Palavecino del América?
Distintas fuentes aseguran que las negociaciones entre el América y Necaxa, dueño de la ficha del argentino, estarían cerradas para sellar el fichaje de Palavecino. Incluso, el ex River Plate ya habría aceptado la oferta económica de las Águilas, por lo que solo restan mínimos detalles para que luzca la playera azulcrema. No obstante, la directiva deberá buscar la manera de liberar un cupo de NFM.
Necaxa pide una alta cantidad de dinero por Palavecino
El fichaje de Palavecino significaría una gran inversión para el América, pues no será un jugador barato de conseguir. Reportes mencionan que los Rayos estarían solicitando alrededor de 10 millones de dólares para dejar ir al argentino. Sin embargo, desde Coapa intentarán reducir esta cifra ofreciendo jugadores que interesen en Aguascalientes.