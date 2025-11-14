Scarlett Camberos hizo este gol de locura para América y se ganó la admiración de todos

Lo del Club América femenil es realmente notable y Scarlett Camberos le dio un verdadero golpazo a Chivas de Guadalajara en el partido válido por la ida de las semifinales de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Es que marcó un gol de locura para las Águilas y se ganó la admiración de todos en el Clásico Nacional.

América, que no tendrá un refuerzo por una confusión de país , ganó gracias a Scarlett. La mediapunta convirtió al minuto 4 del partido tras una buena jugada de Nicki Hernández, que desbordó por izquierda y le dio el pase. Camberos, sin ni siquiera parar el balón, le pegó de zurda y la clavó en un ángulo. Un gol que fue una auténtica locura y se ganó la admiración de todos.

¿Qué debe hacer ahora Chivas para pasar a la final contra el América?

Al haber dos goles de diferencia en el marcador global y al haber terminado mejor en la tabla general de la fase regular del Torneo Apertura 2025, América tiene todas las de ganar. Si el equipo de Chivas femenil quiere jugar la final deberá vencer 3-0, 4-1 o por cualquier resultado con tres goles de diferencia ya que el empate en el global le da el pase a las Águilas.

TE PUEDE INTERESAR:



Ella es Scarlett Camberos, la autora del golazo de América frente a Chivas

El nombre completo de la mediapunta de 24 años es Scarlett Nefer Camberos Becerra. Nació en California, Estados Unidos, pero también cuenta con la nacionalidad mexicana. De hecho, representa a la Selección Nacional de México y hasta ganó los Juegos Panamericanos 2023 disputados en Chile y representando al combinado tricolor.

Los comienzos en el deporte de Scarlett Camberos fueron gracias al futbol universitario de los Estados Unidos, puesto que jugó en el UC Irvine Anteaters hasta 2021. Algunos meses después, en enero de 2022 debutó en el América, para más tarde pasar por el Angel City FC y el Bay FC de USA. Finalmente regresó a Coapa, donde se ha ganado la admiración de todos.

Además de todo eso, Scarlett Camberos no tiene ninguna relación familiar con Hugo Camberos, el mediocampista de Chivas de Guadalajara. Únicamente comparten apellido con la joven del Club América femenil.

