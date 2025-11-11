América renovará a estas 2 joyas por considerarlas vitales para el equipo: ¿estás de acuerdo?

El Club América femenil se encuentra en alza luego de haber goleado por 5-0 a Monterrey y haber asegurado su lugar en las semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la categoría. Si bien es cierto que el presente del equipo es descomunal, la directiva piensa más allá y con las vistas puestas sobre el Clausura 2026, tomaron la decisión de renovar el contrato de dos jugadoras claves del equipo femenil.

Las dos jugadoras de América femenil que renovaron contrato

Según el propio club, América decidió renovar los contratos de Irene Guerrero e Itzel Velasco, dos futbolistas consideradas como favoritas de la afición y que se han ganado un lugar importante en el equipo de Ángel Villacampa gracias a su futbol. Ambas extendieron su contrato hasta 2029, por lo que tendrán mucho tiempo más en Coapa. Por otro lado, las Águilas se enfrentarán a Chivas en las semifinales del Apertura 2025 femenil .

@AmericaFemenil / X Irene Guerrero e Itzel Velasco renovaron con América femenil

Irene Guerrero se ha convertido en una líder del mediocampo del América

Irene llegó a Coapa para el Apertura 2024, siendo uno de los bombazos del mercado. Desde su arribo, disputó un total de 57 partidos en la Liga BBVA MX femenil logrando marcar 23 goles. Gracias a su experiencia en equipos como Atlético Madrid, Manchester United y la propia selección de España, la medioacampista se ha ganado el rol de líder dentro del América, siendo una jugadora muy querida por la afición.

Itzel Velasco es el futuro de la portería del América

Itzel se encuentra hace varios años en el América, luego de haber sido fichada desde Atlas en el año 2023. Si bien es cierto que una ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en agosto de 2024 la dejó afuera de las canchas por varios meses, regresó este semestre en la Jornada 6 y, con 21 años, espera por su oportunidad mientras Sandra Paños es la portera titular del equipo azulcrema.

América buscará jugar la final del Apertura 2025 ante Chivas

América deberá visitar el Estadio Akron este próximo jueves 13 de noviembre para enfrentar a Chivas en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025. El juego comenzará a las 20:07 horas (centro México) y, luego, definirán la serie el domingo 16 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El choque está programado para las 19:00 horas (CDMX).