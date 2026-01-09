OFICIAL: América se refuerza con elemento de la Selección Mexicana

El Club América sigue sumando elementos a sus filas para competir en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y su más reciente incorporación es la mediocampista Julie Lopez, quien fue presentada oficialmente a través de las rede sociales del equipo de Coapa.

Julie López, nueva jugadora del América Femenil

El Club América Femenil confirmó su cuarta alta de cara al torneo Clausura 2026 y la más recientes es la de Julie López, jugadora preveniente del futbol colegial de los Estados Unidos en donde militó en el California State University.

A sus 20 años, López ha sido seleccionada mexicana en las categorías con límite de edad e incluso disputó el Mundial Sub 17 Femenil en la India en donde tuvo participación en algunos partidos.

Julie López llega como una de las grandes promesas del futbol mexicano femenil y destaca por sus capacidades físicas como buen ritmo de ida y vuelta y por cumplir diversas funciones dentro del terreno de juego.

Sin embargo, destaca que López aun no ha debutado profesionalmente ya que su recorrido lo ha hecho en su totalidad por el futbol colegial de los Estados Unidos con Long Beach State en donde jugó en la NCAA.

Así llegó Julie López al América

En su paso por el Mundial Sub 17 de India 2022 con la Selección Mexicana, Julie López coincidió con Ana Galindo, quien actualmente es auxiliar técnica de Ángel Villacampa, director técnico del América.

Este viernes 9 de enero, López tuvo su primer día como jugadora de las Águilas y conoció las instalaciones de Coapa, así como firmar las camisetas de algunos aficionados y atender a los medios de comunicación.

