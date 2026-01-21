América sufre otro duro golpe: este es el promotor que le arruinaría el Clausura 2026

Club América quiere renovar a Ralph Orquin, pero éste se ha negado, ya que su principal objetivo es quedar libre y emigrar al viejo continente, pese a recibir la oferta de 2 clubes Grandes de la Liga BBVA MX . Lo anterior se debe a gran medida al promotor que representa al defensa y que de momento le arruinaría sus planes del Clausura 2026.

De acuerdo con un artículo del Diario Marca, la agencia que representa a Orquin es C1elo Management, la cual también tiene en su lista de jugadores a Obed Vargas, quien fue del interés de las Águilas, pero no hubo más allá de ello, pues su promotor quiere llevarlo a Europa, pese a que hizo oficial su ilusión por jugar en la Liga BBVA MX .

Ralph Orquin es representado por C1elo Management, la cual podría influir en su decisión de no renovar.|@ralphorquin

Es así que esta agencia de representaciones le ha arruinado los planes al América, al influir en la decisión de Ralph, a quien quieren renovar para que llegue a Toluca o Tigres y se foguee, a fin de que en un futuro próximo regrese como un referente en la zaga defensiva.

Asimismo, la nula negociación por Vargas, quien ha causado sensación gracias a sus destacadas actuaciones con el Seattle Sounders en la MLS y con la Selección Mexicana en el Mundial de la categoría Sub-20. Pese a que el interés es llevar al mediocampista al viejo continente, es momento que ello no se da.

La agencia que le “hace la vida de cuadritos” al América

C1elo Management es una agencia de representaciones de futbolistas y atletas de alto rendimiento con 4 sedes en México: Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey y CDMX, así como en Berlín, Alemania. En enero de 2026 hicieron oficial la llegada de Ralph Orquin.

“Para garantizar el alcance de su máximo potencia, creamos la metodología SIR10, enfocada en todos los aspectos relevantes de la vida”, se lee en su descripción de página web.

Hasta el momento, la agencia tiene en su lista a jugadores de renombre de la Liga BBVA MX y del extranjero, como lo son:

