Obed Vargas ya hizo OFICIAL que quiere jugar en la Liga BBVA MX: esto fue lo que dijo

Obed Vargas es uno de los grandes talentos mexicanos que brillan fuera del país . A sus 20 años, el mediocampista es una de las principales figuras del Seattle Sounders de la MLS y los principales rumores apuntan a que tarde o temprano dará el salto a Europa. Sin embargo, el propio futbolista reconoció que tiene la ilusión de jugar en la Liga BBVA MX.

Luego de que se conociera que hubo un fuerte interés de parte del América por contar con sus servicios , Vargas se refirió a la posibilidad de incorporarse a un club mexicano en un futuro, aunque sin poner plazos. "Me gustaría jugar en México", aseguró en diálogo con El Universal.

Las posibilidades de que Vargas juegue en la Liga BBVA MX

Pese a representar a la Selección Nacional, Obed Vargas nació en Alaska y desarrolló toda su carrera hasta el momento en la MLS, entre el Seattle Sounders y el Tacoma Defiance. Por eso mismo, el futbolista tiene la curiosidad de cómo es vivir desde dentro la Primera División mexicana. "Algún día quiero jugar en la Liga BBVA MX, aunque no sé en qué equipo", se sinceró.

Pese a este interés, Obed aseguró que no existen muchas diferencias de nivel entre el futbol mexicano y el estadounidense. "Antes creía que la Liga BBVA MX estaba por encima de la MLS, pero me di cuenta que estamos muy parejos", afirmó y añadió: "Siento que cada vez se igualará más en todos los sentidos".

Los números de Obed Vargas en la MLS

Desde temprano, Vargas destacó como una de las grandes promesas de la MLS. Con tan sólo 15 años y 351 días, el mexicano jugó su primer partido profesional con el Seattle Sounders, convirtiéndose así en el futbolista más joven en sumar minutos con el equipo.

Pese a su corta edad, ya suma más de 150 partidos en el futbol estadounidense con 8 goles marcados y 11 asistencias. Por si fuera poco, formó parte del último All Star Game de la liga y recibió el llamado a la Selección Mexicana.