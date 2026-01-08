Ya se sabe cuándo volverá Henry Martín a las canchas: ¿pronto o no? Estos son los detalles

Henry Martín no ha podido regresar a su mejor nivel que lo llevó a ser el delantero más destacado del América con diferencia. Las recurrentes lesiones lo han mantenido lejos del terreno de juego y todo parece indicar que seguirá de la misma forma durante el Clausura 2026. En las últimas horas, se reveló la lesión que padeció el experimentado goleador mexicano y se dio a conocer cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Henry Martín se perderá el inicio del Clausura 2026

Según diversos reportes, Henry Martín sufrió un desgarre de bíceps femoral y estaría fuera de los terrenos de juego por, al menos, unas tres semanas. Esta noticia es un golpe duro para el América, quien contaba con la recuperación de uno de sus goleadores para afrontar el próximo campeonato. El futuro del jugador de 33 años parece ser incierto de cara a lo que viene.

Henry Martín estará tres semanas de baja|Crédito: Club América

Los partidos que se perderá Henry Martín con el América

Según la información, Henry Martín podría perderse hasta tres partidos del Clausura 2026. No estaría en el debut ante Xolos de Tijuana en condición de visitante, tampoco estaría presente en la Jornada 2 ante Atlético San Luis y se perdería la tercera fecha del torneo donde el equipo de André Jardine visitará a Puebla.

En este contexto, el futbolista con pasado en Xolos recién podría aparecer en la Jornada 4 cuando el América reciba a Necaxa. Sin embargo, Martín deberá completar la rehabilitación para poder recuperarse al cien por ciento y así regresar a la convocatoria del conjunto azulcrema. De todos modos, el cuerpo técnico aguarda por su regreso, ya que podría ser una pieza clave en el banquillo americanista.

Los delanteros que tendrá disponible el América para el Clausura 2026

Con la baja de Henry Martín, las Águilas contarán con José Raúl Zúñiga y Rodrigo Aguirre como opciones para ocupar el puesto de delantero centro durante las primeras jornadas de la Liga BBVA MX. También aparece como opción más lejana el juvenil Patricio Salas, ya que Víctor Dávila no será tenido en cuenta por Jardine.

Cabe resaltar que el América debutará en el Clausura 2026 este próximo viernes 9 de enero, cuando enfrente a Xolos en el Estadio Caliente. El juego se llevará a cabo a las 21:00 horas (tiempo Centro de México) y los dirigidos por Jardine comenzarán con su camino hacia el título de la Liga BBVA MX, el cual les ha sido esquivo durante el año pasado.