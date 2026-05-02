América vence a Bravas de Juárez sobre la hora y califica a las Semifinales del Clausura 2026

Las Bravas de Juárez le plantaron cara al América, pero no pudieron superarlas y las Águilas se llevaron la victoria 3-2 (4-3 en el global) y calificaron a las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

El camino hacia el título de la Liga BBVA MX Femenil vive un capítulo crucial este fin de semana. Las Águilas del América reciben a las Bravas de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 15:55 horas, en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Tras un intenso empate 1-1 en la frontera, la serie llega abierta y con las emociones a flor de piel.

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El conjunto de Coapa parte con la ventaja de la localía y la posición en la tabla, pero el marcador global no permite excesos de confianza. En el partido de ida, las dirigidas por Ángel Villacampa demostraron su calidad ofensiva, aunque sufrieron ante el orden táctico de las juarenses. Para este compromiso, se espera que el ataque azulcrema, liderado por su dupla goleadora, busque sentenciar la eliminatoria desde los primeros minutos ante su afición.

Por su parte, las Bravas han demostrado que ya no son un rival pequeño en estas instancias. El equipo fronterizo llega con la convicción de dar la campanada en la capital. Su planteamiento defensivo fue impecable en la ida, logrando neutralizar gran parte del peligro americanista y encontrando en el contragolpe la vía para hacer daño. Juárez necesita una victoria por cualquier marcador para avanzar, una misión difícil pero no imposible dado el crecimiento futbolístico que han mostrado en el último año.

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