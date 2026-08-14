América vs Columbus Crew: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup
Las Águilas del América pelean en todos los frentes y ya tienen rival de Leagues Cup
América y Columbus Crew se enfrentarán en los cuartos de final del calendario de la Leagues Cup 2026 tras completar la Fase Uno. Ambos terminaron entre los cuatro mejores de sus respectivas ligas dentro de la clasificación del torneo y ahora buscarán avanzar a las semifinales en un duelo que también enfrenta a dos plantillas con valores muy diferentes.
De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla del América está valuada en 100,65 millones de euros, mientras que la del Columbus Crew alcanza los 53,70 millones de euros. La diferencia es de 46,95 Md€ (87,4%) a favor de las Águilas, que cuentan con un plantel cuyo valor es casi el doble del conjunto estadounidense.
Los 7 jugadores más valiosos del Club América
- Álex Zendejas (extremo derecho, 28 años): 10 millones de euros
- Brian Rodríguez (extremo izquierdo, 26 años): 8 millones de euros
- Raphael Veiga (mediocentro ofensivo, 31 años): 7 millones de euros
- Israel Reyes (lateral derecho, 26 años): 6,5 millones de euros
- Érick Sánchez (mediocentro, 26 años): 6 millones de euros
- Isaías Violante (extremo izquierdo, 22 años): 6 millones de euros
- Luis Malagón (portero, 29 años): 5,5 millones de euros
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Los 7 jugadores más caros del Columbus Crew
- Brais Méndez (mediocentro ofensivo, 29 años): 8 millones de euros
- Wessam Abou Ali (delantero centro, 27 años): 6 millones de euros
- Patrick Schulte (portero, 25 años): 3,5 millones de euros
- Gonzalo Tapia (delantero centro, 24 años): 3,5 millones de euros
- André Gomes (mediocentro, 33 años): 3 millones de euros
- Dániel Gazdag (mediocentro ofensivo, 30 años): 3 millones de euros
- Hugo Picard (interior izquierdo, 23 años): 3 millones de euros
Las figuras de América y Columbus Crew en la Fase Uno de la Leagues Cup
Según SofaScore, Brian Rodríguez fue el jugador más destacado del América en la Fase Uno. El uruguayo terminó con dos goles, dos asistencias y siete regates completados, además de una valoración promedio de 8.03.
Patrick Schulte aparece como una de las principales amenazas del Crew. Ante Pachuca realizó 10 atajadas en 90 minutos y recibió una valoración de 8.6.
Resultados de América y Columbus Crew en la Fase Uno de la Leagues Cup
Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y 3-1 a Portland Timbers. Después empataron 1-1 ante Austin FC y perdieron en penales. En tanto, Columbus llegó a los cuartos tras vencer 3-1 a Atlas, 2-1 a Pachuca y empatar 1-1 con Pumas, al que derrotó en penales.