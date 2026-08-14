América vs Columbus Crew: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup

América y Columbus Crew se enfrentarán en los cuartos de final del calendario de la Leagues Cup 2026 tras completar la Fase Uno. Ambos terminaron entre los cuatro mejores de sus respectivas ligas dentro de la clasificación del torneo y ahora buscarán avanzar a las semifinales en un duelo que también enfrenta a dos plantillas con valores muy diferentes.

De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla del América está valuada en 100,65 millones de euros, mientras que la del Columbus Crew alcanza los 53,70 millones de euros. La diferencia es de 46,95 Md€ (87,4%) a favor de las Águilas, que cuentan con un plantel cuyo valor es casi el doble del conjunto estadounidense.

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Los 7 jugadores más valiosos del Club América

Álex Zendejas (extremo derecho, 28 años): 10 millones de euros

Brian Rodríguez (extremo izquierdo, 26 años): 8 millones de euros

Raphael Veiga (mediocentro ofensivo, 31 años): 7 millones de euros

Israel Reyes (lateral derecho, 26 años): 6,5 millones de euros

Érick Sánchez (mediocentro, 26 años): 6 millones de euros

Isaías Violante (extremo izquierdo, 22 años): 6 millones de euros

Luis Malagón (portero, 29 años): 5,5 millones de euros

TE PUEDE INTERESAR:



Los 7 jugadores más caros del Columbus Crew

Brais Méndez (mediocentro ofensivo, 29 años): 8 millones de euros

Wessam Abou Ali (delantero centro, 27 años): 6 millones de euros

Patrick Schulte (portero, 25 años): 3,5 millones de euros

Gonzalo Tapia (delantero centro, 24 años): 3,5 millones de euros

André Gomes (mediocentro, 33 años): 3 millones de euros

Dániel Gazdag (mediocentro ofensivo, 30 años): 3 millones de euros

Hugo Picard (interior izquierdo, 23 años): 3 millones de euros

Las figuras de América y Columbus Crew en la Fase Uno de la Leagues Cup

Según SofaScore, Brian Rodríguez fue el jugador más destacado del América en la Fase Uno. El uruguayo terminó con dos goles, dos asistencias y siete regates completados, además de una valoración promedio de 8.03.

Patrick Schulte aparece como una de las principales amenazas del Crew. Ante Pachuca realizó 10 atajadas en 90 minutos y recibió una valoración de 8.6.

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Resultados de América y Columbus Crew en la Fase Uno de la Leagues Cup

Las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y 3-1 a Portland Timbers. Después empataron 1-1 ante Austin FC y perdieron en penales. En tanto, Columbus llegó a los cuartos tras vencer 3-1 a Atlas, 2-1 a Pachuca y empatar 1-1 con Pumas, al que derrotó en penales.

